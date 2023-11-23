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مصنع السماد بالكرك.. تحويل النفايات من عبء بيئي لعائد مادي

11/23/2023 2:22:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة






يعد مشروع مصنع الاسمدة العضوية الذي نفذته بلدية الكرك مؤخرا، انموذجا استثماريا جمع بين تحقيق عائد مادي، والتخلص من عبء بيئي، عبر تحويل النفايات المنزلية العضوية ومخلفات المزارع وغيرها من النفايات إلى أسمدة عضوية، ما يسهم في التخفيف من مشكلة النفايات ويحد من تلوث البيئة.
ويقوم المصنع الذي يعد احد المشاريع الجديدة لبلدية الكرك وتم انشاؤه بتمويل دولي بقيمة تصل إلى مليون دينار في منطقة اللجون بالاستفادة من النفايات وخصوصا مخلفات محال الخضار وسوق الخضار المركزي ومخلفات مزارع الدواجن والزبل البلدي، بتحويلها إلى سماد عضوي يستفيد منه المجتمع المحلي ويوفر دخلا اضافيا للبلدية كما يوفر فرصا للعمل لعدد من أبناء المحافظة.
وقال رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة إن البلدية التي تعاني ظروفا مالية صعبة نتيجة تواضع الموازنة تعمل على انشاء مشاريع مدرة للدخل، إضافة إلى كونها من المشاريع الاستثمارية بالمحافظة والتي توفر فرصا للعمل وتنشط مجالات اقتصادية أخرى.
ولفت إلى أن المشروع يعد من المشاريع الصديقة للبيئة، كونه يسهم في التخلص من النفايات العضوية بطريقة صديقة للبيئة والاستفادة منها بتحويلها إلى سماد عضوي، إضافة إلى استغلاله لمخلفات الدواجن والمواشي التي كان يتم التخلص منها وتسبب تلوثا بيئيا كبيراً، مشيرا إلى أن المصنع يشكل بادرة نوعية في محافظة الكرك من حيث توفير سماد عضوي مناسب لمختلف الزراعات الحقلية والشجرية ويسهم في استغلال النفايات العضوية سواء الحيوانية أو النباتية والتي كانت تشكل مشكلة حقيقية في كيفية التخلص منها في مكبات النفايات.
واضاف أن البلدية أنشأت المصنع بمرافقة مشاريع أخرى صديقة للبيئة منها زراعة الأخشاب باستغلال مياه الصرف الصحي المعالجة ببلدة اللجون شرقي محافظة الكرك، إضافة إلى إنشاء مزرعة الطاقة الشمسية ومصنع الكرتون واعادة تدويره.
وشدد على أن الظروف المالية الصعبة لن تثني البلدية عن القيام بواجبها والدور المطلوب منها في خدمة المجتمع المحلي في كافة المناطق التابعة للبلدية، مؤكدا أن مشاريع البلدية الأخيرة وفرت العديد من فرص العمل للشباب والشابات المتعطلين عن العمل، كما يوفر السماد العضوي بأسعار رخيصة للمزارعين ولمشاريع البلدية الزراعية وخصوصا مزرعة الأخشاب.
وقال مدير مصنع السماد العضوي ببلدية الكرك المهندس محمد المعايطة إن المصنع يعد من المشاريع الريادية بالكرك وعلى مستوى المملكة، كونه يسهم في التخلص من النفايات العضوية بطريقة مميزة ويحولها إلى سماد عضوي للاستفادة منه في عمليات الزراعة بكل انواعها ويعد من الأسمدة ذات الجودة العالية.
ولفت إلى أن المصنع بدأ العمل به في العام 2019 بمساحة 20 دونما في منطقة اللجون شرقي المحافظة وبتمويل من منح خارجية بقيمة مليون دينار، مشيرا إلى أن المصنع يعتمد في الأساس على المواد الأولية من مخلفات الحيوانات التي يتم التخلص منها وتشكل مشكلة بيئية، اضافة الى الاستفادة من الخضراوات التالفة والتي يتم جمعها من سوق الخضار وغيره من الأسواق، فضلا عن مواد عضوية أخرى من النفايات المنزلية والتي تجمعها آليات البلدية، بحيث يتم معالجتها بالمصنع لإنتاج السماد العضوي المخمر والمعروف بـ"كمبوست".
ولفت إلى أن السماد مكون من ثلاثة أنواع: أولها سماد عضوي مخمر من مخلفات حيوانية من الأغنام وهي بكميات جيدة بالكرك بسبب وفرة الثروة الحيوانية والدواجن بنسبة تصل إلى 80 % ومع مخلفات من أصل نباتي بنسبة 20 %، والنوع الثاني هو سماد عضوي مخمر من أصل نباتي كامل مكون من المحاصيل والأعشاب والاشجار والمزروعات بالأغوار الجنوبية والنفايات العضوية، والنوع الثالث هو سماد عضوي مخمر خليط من مخلفات من أصل نباتي بنسبة %70 مع مخلفات من أصل حيواني بنسبة 30 %.
وأشار إلى أنه يتم تفريغ المخلفات في ساحة المصنع ويتم فرمها وتقطيع الاجزاء كبيرة الحجم وخلط المخلفات العضوية بطريقة أكوام وإضافة الماء حسب الخلطة وتقليب المواد وتخميرها تحت الشمس في عملية تستغرق أربعة أشهر، لإنتاج السماد بالشكل النهائي.
وبين أن المصنع مصمم لمعالجة وإنتاج زهاء 30 طنا باليوم، إلا أنه ينتج حاليا 5 اطنان يوميا من السماد لنقص المواد الأولية بالكميات التي يتطلبها العمل، ويمكن للمصنع الانتاج بطاقة تصل إلى 50 طنا يوميا في حال توفرت المواد الأولية وخصوصا مخلفات الحيوانات، لافتا إلى أن المصنع يبيع السماد بسعر مناسب وبمقدار 85 دينارا للطن الواحد.
وأشار إلى أن المصنع يوفر فرص عمل لحوالي 10 من أبناء المنطقة يعملون على فترتين بالمصنع، ويقوم المصنع باستقبال مخلفات الدواجن من ست مزارع صغيرة ومن سوق الخضار بالكرك وبقايا الاشجار والمزروعات من مصادر مختلفة.
وأضاف أن هناك بعض التحديات التي تواجه عمل المصنع وتحسين كفاءته ومن بينها حاجة طريق المصنع إلى تعبيد مناسب لأجل رفع القدرة التشغيلية وإيجاد مصادر للمخلفات بكميات كافية للمصنع لاستغلال كامل قدرته التشغيلية، وتوجيه المركبات التي يتم ضبطها من الجهات المختلفة لمخالفات متعددة لتفريغ حمولتها بالمصنع بالاضافة إلى تطوير آلية لجمع مخلفات الخضار والمخلفات العضوية الأخرى.

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