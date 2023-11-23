-->

Friday, 24 November 2023 12:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحديقة البيئية بعين الباشا.. تتويج لشراكة القطاعين ومتنفس للسكان

11/23/2023 2:22:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد سمور






تتجه الأنظار في لواء عين الباشا بمحافظة البلقاء، إلى افتتاح الحديقة البيئية في غابات الشهيد وصفي التل، في ظل افتقار اللواء للمتنزهات والحدائق العامة، الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للبلدية التي تمضي في شراكات مع القطاعين العام والخاص لإيجاد متنفسات للسكان الذين يتجاوز عددهم 200 ألف نسمة.
وتعد المطالب بإنشاء حدائق ومتنزهات عامة، واحدة من أبرز الأولويات لدى سكان اللواء، حيث تدخل الكثير من الأسر في مأزق إيجاد أماكن مناسبة وغير مكلفة لقضاء أوقات ترفيهية، لا سيما للأطفال الذين يلجأون إلى اللعب في الشوارع ما يجعلهم عرضة للعديد من المخاطر كحوادث الدهس.
إلا أن أبرز العوائق التي تحول دون قدرة بلدية عين الباشا على إنشاء حدائق أو متنزهات عامة، هو عدم توفر مخصصات مالية كافية، خصوصا أن المشاريع والخدمات المتعلقة بالبنية التحتية تستنزف غالبية موازنتها البالغة 13 مليون دينار.
ويجسد مشروع الحديقة البيئية، نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث استملكت بلدية عين الباشا قطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة لإقامة الحديقة البيئية، فيما تكفلت الشركة المركزية للتجارة والمركبات "تويوتا" بتكاليف المشروع الذي يأتي كذلك ضمن جهود لوزارة البيئة تهدف إلى إقامة متنزهات بيئية في عدد من غابات المملكة.
حول ذلك، قال المدير التنفيذي في بلدية عين الباشا المهندس أحمد الفاعوري، إن مشروع الحديقة الذي أقيم على مساحة 30 دونما، بات في مراحله الأخيرة، وسيتم افتتاح الحديقة بشكل رسمي وإتاحتها أمام الزوار خلال فترة قريبة، مشيرا إلى أن البلدية هي من يشرف على إدارة الحديقة ومتابعة كل شؤونها، وأنها ستكون متاحة أمام استقطاب استثمارات بداخلها.
وأضاف الفاعوري لـ"الغد"، أن الحديقة من شأنها أن توفر متنفسا لأبناء اللواء، حيث تتوفر فيها جميع المرافق الصحية والمقاعد والممرات، بالإضافة إلى الألعاب التي تتناسب مع الموقع البيئي، مشددا في الوقت ذاته على أن البلدية ماضية في تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد إنشاء متنزهات وحدائق عامة بالشراكة مع جهات عديدة تمثل القطاعين الخاص والعام.
وبهذا الخصوص، أكد الفاعوري أهمية ذلك النوع من الشراكات ضمن دور تنموي تكاملي يمكن من خلاله إحداث قفزات في العديد من الملفات التي تنعكس بشكل إيجابي وحقيقي على المجتمعات المحلية، لافتا إلى أن البلدية تمضي في توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع سواء تنموية وخدماتية أو استثمارية بما يحدث أثرا ملموسا في واقع اللواء، والعمل بكل طاقتها على تجاوز أي عقبات أو تحديات قد تواجهها أو تعيق عملها ورؤيتها التنموية.
ويأتي مشروع الحديقة وفق وزارة البيئة، في إطار جهودها بإنشاء متنزهات بيئية نموذجية في بعض الغابات، حفاظا على بيئتها، والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات والاعتداءات عليها، لا سيما أن نسبة الغابات تبلغ أقل من 1 ٪ من مساحة المملكة.
كما تسعى الوزارة من خلال مشروع المتنزهات في الغابات، إلى ترسيخ المفاهيم والسلوكيات السليمة لدى شرائح المجتمع في المحافظة على الطبيعة والنظافة العامة في الغابات والمتنزهات والأماكن العامة، فيما يشمل المشروع بالإضافة إلى غابات الشهيد وصفي التل، غابة اليوبيل بمحافظة الكرك، وبدعم من شركة البوتاس، وغابة الغزلان في دبين، وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

MENAFN23112023000072011014ID1107479009

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث