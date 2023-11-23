-->

Friday, 24 November 2023 12:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وادي الأردن.. أسر تقاسي مرارة العيش وبرد الشتاء بجيوب خاوية

11/23/2023 2:22:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






مع أول تساقط للأمطار، يتحول منزل الستينية فاطمة إلى مكان تنتشر فيه الأواني الفارغة التي تضعها تحت نقاط تسرب المياه من السقف، في محاولة لإبعاد الضرر عن أبنائها الأيتام، رغم أن ذلك لا يسعفها دفع البرد الذي ينخر أجسادهم.
فاطمة تمثل حالة لآلاف الأسر التي تقبع تحت خط الفقر على امتداد وادي الأردن، إذ تشتد قسوة الحياة خلال فصل الشتاء بما يحمله من أمطار ورياح وبرد قارس.
"الوضع مرير، فراتب المعونة بالكاد يكفي لإطعام الأطفال طوال الشهر، أما المتطلبات الأخرى كالملابس الشتوية ووسائل التدفئة فننتظر أن يجود علينا أهل الخير بها"، هكذا تصف فاطمة وضعها خلال الشتاء، مضيفة "المنزل بالقديم والمتهالك تخر المياه من سقفه في كل مرة تتساقط فيها الأمطار ما يزيد من معاناتنا خصوصا خلال ساعات الليل".
الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي باتت تخيم على غالبية سكان الوادي تقف عائقا أمام الأسر في مجابهة البرد والأمطار، فبأيدي خاوية يجهد أرباب الأسر في توفير متطلبات العيش، إضافة إلى تأمين وسائل تدفئة حتى وإن كانت بدائية، فيما لا تزال منازلهم غير مهيأة لتوفير الحماية من تقلبات الطقس.
أما أم علاء فليست أفضل حالا من فاطمة، فالفقر يأبى مفارقة أسرتها وها هو الشتاء قد حل بكل ما يحمله من قسوة، تقول أم علاء "الأوضاع في الشتاء كارثية بكل ما للكلمة من معنى، فبرودة الأرض التي يفترشونها تنهك أجسادهم وعدم القدرة على توفير وسائل التدفئة تدفعهم إلى إشعال الحطب وما قد ينجم عنه من أخطار".
وتبين أم علاء التي تعيل 5 أطفال أيتام، أن الدعم الذي تتلقاه الأسرة من صندوق المعونة لا يكفي لتلبية أبسط المتطلبات، والمساعدات التي كانت تصلهم لمجابهة الشتاء كالأغطية والملابس اللازمة للأطفال قلت كثيرا لأن غالبية الجمعيات باتت عاجزة عن تقديم المساعدات.
أما فايز الذي يعيش وأسرته في غرفة من الصفائح المعدنية فيضطر كل يوم إلى جمع الحطب لمنح عائلته القليل من الدفء الذي يتلاشى مع إطفاء موقد الحطب ليلا، مبينا أنه وأسرته يقطنون في بناء مغطى بألواح "الزينكو" التي لا تدفع عنهم مياه الأمطار التي تغرق متاعهم.
ويضيف، "معاناتنا خلال فصل الشتاء لا توصف مع هطل الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، خاصة وأن أوضاعهم الاقتصادية السيئة تحول دون حصولهم على أي وسائل تدفئة لمجابهة تدني درجات الحرارة أو حتى توفير ملاذ آمن"، موضحا "أن مخاوفهم تزداد مع اشتداد الرياح التي تكاد تقتلع السقف".
ويؤكد رئيس جمعية أم عياش الخيرية عيد العطيان أن الشتاء يشكل عبئا ثقيلا على العديد من الأسر الفقيرة التي تعجز عن توفير مصادر التدفئة كون معظمها تعجز في الأصل عن توفير لقمة العيش لأبنائها، إلا من خلال المساعدات أو رواتب صندوق المعونة الوطنية التي لا تكفي لسد الاحتياجات الأساسية.
ويوضح أن تراجع القطاع الزراعي الذي كان يؤمن مصدر رزق لعد كبير من الأسر في وادي الأردن أسهم في اتساع رقعة الفقر، حتى بات الهم الأكبر لأي أسرة هو توفير الطعام والماء، مشيرا إلى أن غالبية منازل هذه الأسر متهالكة ولا يمكنها بأي حال درء مخاطر الشتاء عن ساكنيها.
وتؤكد مديرة جمعية سنابل المجد الخيرية روشكا تيم أن العديد من الأسر على امتداد وادي الأردن تعاني أوضاعا مأساوية طيلة الشتاء، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تجعل من الصعب على أرباب بعض الأسر توفير قوتها اليومي، مشيرة إلى وجود الكثير من الخيام والبيوت البلاستيكية والمنازل المتهالكة التي تقطر ماء على رؤوس ساكنيها.
وتشير إلى أن هذا الواقع المؤلم يدفع الغالبية من الفقراء والمعوزين للجوء إلى الوسائل البدائية للحصول على الدفء كإشعال النيران داخل المنزل، لافتة إلى أن موسم الشتاء بما فيه من خير ورحمة وبركة إلا أنه يبقى كابوسا للأسر الفقيرة.
وتقول "إننا في الجمعية مع بداية كل شتاء، أصبحنا نركز على توفير الأغطية من حرامات وبطانيات للأسر الفقيرة لمساعدتها على مجابهة البرد، على العكس من فصل الصيف الذي عادة ما يجري التركيز فيه على تقديم مساعدات عينية من طعام وشراب".
من جانبه، يؤكد مصدر في وزارة التنمية الاجتماعية أن المديريات الموجودة في الألوية تعمل بشكل دائم على تقديم المساعدات للأسر المتضررة نتيجة الأمطار، وتشمل وسائل تدفئة وحرامات وفرشات ومعونات طارئة، إضافة إلى المساعدات العينية والنقدية، موضحا أن المديريات تقوم بالاستجابة الفورية لأي طلب يقدم إليها في حال تعرض منزل أو أسرة لأضرار الفيضانات أو انهيار أو سقوط أجزاء من المنزل بسبب الأمطار، أو تشرد أسر بسبب الرياح أو أي ظروف طارئة.
ولا توجد إحصائيات رسمية تبين نسبة الفقر في منطقة وادي الأردن، إلا أنه وبالنظر إلى أعداد الأسر التي تتقاضى رواتب معونة وطنية ومقارنتها بأعداد السكان فإن نسبة الفقر تزيد على 30 %، ناهيك عن أعداد كبيرة من الأسر لا تنطبق عليهم الشروط المطلوبة للاستفادة من برامج الصندوق، علما أن هذه الأرقام مقاربة للتقرير الصادر عن البنك الدولي لعام 2023 والذي قدر نسبة الفقر في الأردن بحوالي 35 % من عدد السكان وهي أعلى من التقديرات الحكومية الرسمية التي تشير إلى أن نسبة الفقر في الأردن تبلغ حوالي 24 %.
وبحسب تقرير رسمي صادر عام 2016 فإن منطقة وادي الأردن تعد إحدى المناطق المصنفة كجيوب فقر خصوصا بعد التراجع الكبير للقطاع الزراعي الذي كان يعد أكبر القطاعات المولدة لفرص العمل في الوادي.

MENAFN23112023000072011014ID1107479008

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث