إطلاق بورصة تداول الكربون في الهند (CTX India)

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تخطو السوق التطوعية لتبادل الكربون الأولى في العالم خطوة تاريخية أخرى، إذ مدت CTX جسور التعاون مع SASA ENVIRO ، الشركة البارزة التي تقدم خدمات في مجال البيئة والزراعة ومقرها تشيناي، على أن تعمل هذه الجهة المرخصة الرئيسية الوطنية أيضًا على تفعيل إصدار البطاقة البيضاء من منصة CTX لتقديم نسخة تديرها وتمتلكها وتتولى وسمها الهند من منصة الكربون التطوعية العالمية الرائدة على مستوى العالم.
يمنح هذا الإجراء جهات الشراء الهندية المتمثلة في الشركات والوسطاء والمؤسسات فرصة الوصول الفوري إلى مئات المشروعات على مستوى العالم، هذا إلى جانب ملايين الأرصدة المدرجة في CTX في العديد من الدول المستعدة لإتمام عملية المخالصة والتسوية في نفس يوم إجراء الصفقة.
يمكن إدراج أرصدة الكربون العالية الجودة الصادرة عن مختلف السجلات المرتبطة ببورصة CTX عن طريق منصة CTX India وCTX عالميًا، على أن يُسعرها البائعون، بدون أي تكاليف لازمة لإدراج أرصدتهم ومع تطبيق رسوم بسيطة على عملية البيع.
صرح السيد Wayne Sharpe، المدير التنفيذي ومؤسس CTX & Global Environmental Markets (GEM group) قائلاً: "ما يجري الآن هو بداية رسم المستقبل الذي ابتغته الهند من اتفاقية باريس في عام 2015".
صرح Suresh Jadhav، الرئيس التنفيذي لشركة SASA Enviro الذي شارك أيضًا في تأسيس Tree Ambulance Foundation بالتعاون مع شريكه الدكتور عبد الغني، المعروف باسم "رجل الهند الأخضر"، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس تجاه شراكتنا البناءة مع رواد تكنولوجيا سوق الكربون ذوي الخبرة العالمية في CTX". وفي أثناء توجههم جميعًا إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 في دبي للإعلان الرسمي عن هذه الخطوة، أضاف Suresh، قائلاً: "نتوقع رد فعل رائع من جهات الشراء والقائمين على المشروعات والمجتمعات والحكومات. ومن جهتنا سنسارع في زيادة عدد فريق تطوير الأعمال في CTX India، بعد المرور بفترة التدريب على يد CTX Global المقررة في ديسمبر."
قال السيد Wayne مازحًا: "لقد فازت الهند للتو بكأس العالم في الكربون، فلننس أمر الكريكيت."
نبذة عن GEM/CTX :
تعد GEM شركة رائدة عالميًا متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في أستراليا وترخيص حلول برمجيات التسجيل وتكنولوجيا التبادل التجاري لأسواق السلع البيئية. إضافةً إلى ذلك، فهي مورد معتمد لدى البنك الدولي.
تعد Carbon Trade Exchange (CTX) شريكًا إستراتيجيًا لمؤسسة UNFCCC CDM (آلية التنمية النظيفة التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ) منذ عام 2017 التي تعاملت مع أكثر من 600 مليون نقطة رصيد استنادًا إلى معايير أرصدة مختلفة في وقت واحد على مستوى العالم، على مدار الساعة وطوال أيام السنة لأكثر من 15 عامًا.
نبذة عن SASA Enviro
تعد SASA شركة رائدة في مجال الاستدامة البيئية تكرس جهودها لخدمة إعمار الأرض، بدعم من فرق متنوعة من ذوي الخبرة ومبادرات بناءة هدفها الحفاظ على البيئة وتجديدها وحمايتها.
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