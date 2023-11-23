إطلاق بورصة تداول الكربون في الهند (CTX India)

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تخطو السوق التطوعية لتبادل الكربون الأولى في العالم خطوة تاريخية أخرى، إذ مدت CTX جسور التعاون مع SASA ENVIRO ، الشركة البارزة التي تقدم خدمات في مجال البيئة والزراعة ومقرها تشيناي، على أن تعمل هذه الجهة المرخصة الرئيسية الوطنية أيضًا على تفعيل إصدار البطاقة البيضاء من منصة CTX لتقديم نسخة تديرها وتمتلكها وتتولى وسمها الهند من منصة الكربون التطوعية العالمية الرائدة على مستوى العالم.

يمنح هذا الإجراء جهات الشراء الهندية المتمثلة في الشركات والوسطاء والمؤسسات فرصة الوصول الفوري إلى مئات المشروعات على مستوى العالم، هذا إلى جانب ملايين الأرصدة المدرجة في CTX في العديد من الدول المستعدة لإتمام عملية المخالصة والتسوية في نفس يوم إجراء الصفقة.

يمكن إدراج أرصدة الكربون العالية الجودة الصادرة عن مختلف السجلات المرتبطة ببورصة CTX عن طريق منصة CTX India وCTX عالميًا، على أن يُسعرها البائعون، بدون أي تكاليف لازمة لإدراج أرصدتهم ومع تطبيق رسوم بسيطة على عملية البيع.

صرح السيد Wayne Sharpe، المدير التنفيذي ومؤسس CTX & Global Environmental Markets (GEM group) قائلاً: "ما يجري الآن هو بداية رسم المستقبل الذي ابتغته الهند من اتفاقية باريس في عام 2015".

صرح Suresh Jadhav، الرئيس التنفيذي لشركة SASA Enviro الذي شارك أيضًا في تأسيس Tree Ambulance Foundation بالتعاون مع شريكه الدكتور عبد الغني، المعروف باسم "رجل الهند الأخضر"، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس تجاه شراكتنا البناءة مع رواد تكنولوجيا سوق الكربون ذوي الخبرة العالمية في CTX". وفي أثناء توجههم جميعًا إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 في دبي للإعلان الرسمي عن هذه الخطوة، أضاف Suresh، قائلاً: "نتوقع رد فعل رائع من جهات الشراء والقائمين على المشروعات والمجتمعات والحكومات. ومن جهتنا سنسارع في زيادة عدد فريق تطوير الأعمال في CTX India، بعد المرور بفترة التدريب على يد CTX Global المقررة في ديسمبر."

قال السيد Wayne مازحًا: "لقد فازت الهند للتو بكأس العالم في الكربون، فلننس أمر الكريكيت."

نبذة عن GEM/CTX :

تعد GEM شركة رائدة عالميًا متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في أستراليا وترخيص حلول برمجيات التسجيل وتكنولوجيا التبادل التجاري لأسواق السلع البيئية. إضافةً إلى ذلك، فهي مورد معتمد لدى البنك الدولي.

تعد Carbon Trade Exchange (CTX) شريكًا إستراتيجيًا لمؤسسة UNFCCC CDM (آلية التنمية النظيفة التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ) منذ عام 2017 التي تعاملت مع أكثر من 600 مليون نقطة رصيد استنادًا إلى معايير أرصدة مختلفة في وقت واحد على مستوى العالم، على مدار الساعة وطوال أيام السنة لأكثر من 15 عامًا.

نبذة عن SASA Enviro

تعد SASA شركة رائدة في مجال الاستدامة البيئية تكرس جهودها لخدمة إعمار الأرض، بدعم من فرق متنوعة من ذوي الخبرة ومبادرات بناءة هدفها الحفاظ على البيئة وتجديدها وحمايتها.

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