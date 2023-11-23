انطلاق أعمال معرض ومؤتمر إنترموبيليتي إكسبو 2023 برعاية معالي مطر الطاير

MENAFN - AETOSWire) اختتمت "إنفورما كونكت"، وهي الشركة الرائدة عالمياً في مجال تنظيم وإدارة الفعاليات في منطقة الشرق الأوسط، بنجاح اليوم الأول من معرض ومؤتمر "إنترموبيليتي إكسبو 2023" (Intermobility Expo 2023)، الذي يمثّل أحد أبرز الفعاليات المنتظرة على جدول أعمال الشركة، والذي انطلق يوم الثلاثاء الموافق في 21 نوفمبر في مركز التجارة العالمي بدبي.

ترأس معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حفل الافتتاح الرسمي للدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر "إنترموبيليتي إكسبو 2023" (Intermobility Expo 2023)، الذي اشتهر سابقاً بإسم ""جلف ترافيك"، القمة الأبرز والأضخم في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في مجال النقل الذكي والتنقل المستقبلي. وقد شارك في حفل الافتتاح نخبة من الخبراء الصناعيين والمندوبين الحكوميين.

جمع اليوم الأول من المعرض مجموعة من أبرز الجهات المعنية في قطاع النقل في منطقة الشرق الأوسط لتسليط الضوء على التطورات الجديدة في مجال التكنولوجيا، وكيف يمكن الاستفادة منها لمعالجة مخاطر الطرق وتعزيز السلامة، باعتبارها من العوامل الحاسمة في إدارة المدن الديناميكية في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. وقد شهدت الجلسات مشاركة كبيرة وحماسية من الحضور لمناقشة مواضيع متنوعة من قبيل "قيادة التغيير: دور الحكومة في إطارة التنقل"، ما يؤكد على التأثير الأساسي للحكومة في رسم معالم قطاع التنقل.

وكان لسعادة الشيخ ناصر ماجد القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، حضور لافت في هذه المناسبة، أثنى خلاله على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ في إعادة تصور منظومة النقل. وقال في هذا السياق: "تضع الدولة نصب عينها تحقيق رؤيتها بإنشاء نظام نقل ذكي ومترابط، يدمج التقنيات المتقدمة، والمركبات ذاتية القيادة، والبنية التحتية الذكية، مع تركيز قوي لتوجيه التحوّل نحو التنقل الأخضر، كما هو موضح في مبادرة 'السوق العالمي للسيارات الكهربائية'. بالتالي، وإدراكاً منها للأهمية الاستراتيجية لنظام النقل المتكامل لتعزيز النمو الاقتصادي والانسجام الاجتماعي والاستدامة البيئية، تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة رائدة عالمياً في طليعة تبني المبادرات الطموحة في هذا المجال."

من جانبه، أشار أحمد خليل، مدير المعرض في شركة "إنفورما كونكت" ، التي تعدّ القوة الدافعة وراء هذه المبادرة الضخمة: "نحن مقتنعون بأن المنطقة أصبحت على أهبة الاستعداد لاعتماد مجموعة أكثر شمولاً من الآليات. وفي هذا الإطار، ستتيح التكنولوجيا القائمة على الذكاء الاصطناعي إيجاد حلول مذهلة للتغلب بسلاسة على أي عقبات في منظومة النقل. كذلك، نحن واثقون من أننا نمهد الطريق لجمع مجموعة متوعة من الخبراء ضن منصة واحدة بهدف مناقشة ومشاركة الاتجاهات الناشئة في مجال النقل المستقبلي والاعتراف بإمكانياتها الواعدة."

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