-->

Friday, 24 November 2023 12:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدفء والدعم العائلي يؤثران في نمو حُصين الدماغ

11/23/2023 2:17:05 PM
(MENAFN- Al Watan) في كثير من الأحيان كان هناك حديث عن أن دفء العائلة ودعمها يؤثران نفسيا على إيجابية الشخص، لكن أبحاثا رائدة سلطت الضوء على أن الأمر يؤثر على بنية الدماغ ووظيفته، حيث إنه حين يعيش الإنسان في بيئة متوترة، وفي ظل نقص في الدعم العائلي وغياب الدفء عن العلاقة الأسرية، يصبح الحُصين الخاص بدماغه أصغر، بينما يكبر هذا الحُصين لدى من يعيشون في بيئة يتلقون فيها دعم الأبوين، ويجدون فيها دفء العائلة.
كما تستنتج الدراسة أن الطريقة التي يتم بها دعم الأطفال وما يشعرون به، يمكن أن تمهد الطريق لكثير من تطورهم عندما يكبرون.
والحُصين هو منطقة في الدماغ تلعب دورًا حاسمًا في التعلم والذاكرة، وتكون عرضة للتوتر بشكل كبير.
ويمتلك الإنسان حُصينًا في كل جانب من جانبي الدماغ، ويلعب الحصين عددا من الأدوار المهمة في عرض المعلومات من الذاكرة قصيرة الأمد إلى الذاكرة طويلة الأمد، وفي الذاكرة المكانية المسؤولة عن التنقل. ويُعد أحد مناطق الدماغ الأولى المعرضة للتلف بمرض ألزهايمر، وغيره من أشكال الخرف.
دراسة جديدة
توفر دراسة جديدة إجابات حول سبب تأثير التربية الإيجابية، بما في ذلك التعبير عن الدفء والدعم. ففي ورقة علمية، نشرت في مجلة PNAS Nexus، سلط باحثون من جامعة بيتسبرغ الضوء على العلاقة المعقدة بين الإجهاد في مرحلة الطفولة - مثل القلق الاقتصادي، أو التعرض للتنمر، أو وفاة أحد أفراد الأسرة - وبنية الدماغ ووظيفته، مما قد يؤدي إلى تدهور الصحة العقلية والرفاهية.
يوضح الدكتور جيمي هانسون، عالم أبحاث في جامعة بيتسبرغ المؤلف الرئيس للدراسة: ((هناك عمل كلاسيكي حقًا، حيث إذا كنت متوترًا، فإن الحصين الخاص بك يصبح أصغر، ولكن إذا كنت في بيئة غنية جدًا ومليئة بكثير من أنواع الموارد والتجارب الجديدة، فيمكن أن يكبر الحصين الخاص بك)).
ويضيف: ((التغييرات في بنية الدماغ لا تأتي دون عواقب، ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى مزيد من المشاكل السلوكية، مما يعني أن الناس قد يصبحون أكثر عدوانية بعض الشيء)).
تأثير في الأحجام
وجدت الدراسات الرصدية السابقة أن سلوكيات الأبوة والأمومة الإيجابية مثل الدفء والتحقق والاستجابة ترتبط بأحجام الحُصين الأكبر، والنمو المخفف لأحجام اللوزة الدماغية، وأحجام قشرة الفص الجبهي.
واللوزة الدماغية هي نظام عصبي لمعالجة المنبهات المخيفة والمهددة. لكن الأدلة الموجودة في الفضاء العصبي - أي ما يتجاوز الملاحظات الرصدية - كانت ((محدودة)) وبها ((ثغرات)).
تجربة وبيانات
في سعيه لكشف الروابط المباشرة المعقدة بين ضغوط الطفولة وأساليب التربية، وتأثيرها على الدماغ النامي، أجرى هانسون مع فريقه دراسة تصوير عصبي شاملة.
ومن خلال الاستفادة من البيانات من شبكة الدماغ الصحية - وهي مبادرة مستمرة تركز على إنشاء ومشاركة بنك حيوي للبيانات من 10000 مشارك في منطقة نيويورك - فحص العلماء صور التصوير بالرنين المغناطيسي وفحوص الدماغ لمجموعة مكونة من ما يقرب من 500 طفل، تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عامًا، إلى جانب قياس أنسجة المخ والتحقق من حجم مناطق محددة في الدماغ، بما في ذلك الحصين.
ولمقارنة الأدمغة مع تعرضها للإجهاد، سألوا الأطفال مباشرة عن عدد أحداث الحياة السلبية التي مروا بها، ومدى الضيق الذي سببته لهم كل هذه الأحداث.
التوتر يقلص حجم الحصين
يقول هانسون: ((تماشيا مع الأبحاث السابقة، وجدنا أن مزيدا من التوتر في مرحلة الطفولة يرتبط بصغر حجم الحصين)).
وأكدت الدراسة أن أولئك الذين عانوا الضيق من الأحداث السلبية، ولكنهم ينظرون أيضًا إلى آبائهم على أنهم ودودون وداعمون، أظهروا تغيرات أقل في بنية الحصين وأي سلوك لاحق مثل كسر القواعد أو العدوان.
بمعنى آخر، أثبتت التربية الإيجابية أن لها تأثيرات وقائية ضد العلاقة بين التوتر والسلوك على المستوى العصبي.
وكشفت الصور باستمرار أن مستويات التوتر العالية كانت مرتبطة بانخفاض حجم الحصين، مما أدى إلى ((عواقب سلوكية)).
مع ذلك، عندما ارتبطت مستويات التوتر المرتفعة بالتربية الإيجابية، لم تر الدراسة الارتباط بالأنماط السلوكية العنيفة.
الاستجابة
يشدد هانسون على أن الدعم والدفء العائلي يجب أن يكون ملموسا ومفهوما من الأبناء، بمعنى أنه لا يكفي أن يقدم من الوالدين دون أن يتلمسه ويفهمه الأبناء، حتى يعطي نتيجته الإيجابية. ويوضح: ((الأمر المثير للاهتمام حقًا هو أن الدراسة لم تجد هذا التأثير الوقائي عند النظر فيما يعتقده مقدمو الرعاية بشأن تربيتهم)). بمعنى آخر، إذا قال الوالدان إنهما داعمان وإيجابيان، لكن الطفل لم ينظر إلى الأمر بهذه الطريقة، فلن يكون هناك أي تأثير ملحوظ في عمليات المسح.
ويضيف: ((لذا، فإن الأمر يتعلق حقًا بإدراك الطفل اهتمام الرعاية، والتأكد من شعوره به)).
ويتابع أن النتائج تؤكد الاهتمام الناشئ في هذا المجال بفهم ((التصورات))، والحاجة إلى إعطاء الأولوية لـ((التجربة الفردية)) للأحداث عند متابعة مزيد من الدراسات.
دعم الحماية
تثير الدراسة التساؤل بشكل جدي حول كيف يمكن للوالدين أن يكونا أكثر دعمًا لحماية التطور العصبي للأطفال؟.
وهي تجيب: ((يمكن للوالدين تقديم الدعم لأطفالهم من خلال استخدام الثناء، وإظهار المودة الجسدية، والتعبير عن الفخر بإنجازات أطفالهم))، كما يقول هانسون.
هذا يعني أن على الوالدين أن يكملا سلوك أطفالهم عندما يستحقون ذلك، ويكونا حاضرين خلال الأوقات الصعبة، ويقابلون أطفالهم على مستواهم العاطفي.
ويضرب هانسون مثلا حول العناية التي يقصدها من حديثه عن حضور الوالدين مع أطفالهم خلال الأوقات الصعبة، إذ يقول: ((أفكر في طفل يسقط ويسلخ ركبته في أثناء ركوب دراجته، ويكون أحد الوالدين قادرًا على الاعتناء به بسرعة كبيرة، وإمساكه واحتضانه ومساعدته، ربما على التوقف عن البكاء، أو السماح له بالتعبير عما إذا كان حزينا أو منزعجا)).
الثقافة الوالدية الحديثة
في حين قد يجادل البعض بأن التربية الحديثة أكثر تساهلا أو أقل صرامة من الأجيال السابقة، فإن حجم الضغوط في مجتمع اليوم قد يعيق بعض التحسينات الإيجابية، كما يشير هانسون.
ويبيّن: ((لقد تطورت التربية الأبوية بالتأكيد مع مرور الوقت، وأعتقد أننا بالتأكيد أكثر حساسية، وأعتقد أننا أكثر دفئًا مما كنا عليه في المتوسط قبل 50 عامًا. مع ذلك، أعتقد أن التوتر قد تزايد بنفس الطريقة)).
لذلك، من الضروري الاستمرار في دعم الأسر، وتشجيع ممارسات الأبوة والأمومة الإيجابية، لتعويض تأثير التوتر على نمو الشباب، لأن ((هناك عواقب عصبية بيولوجية))، كما يقول.
ويظل الدماغ عضوًا قابلًا للتكيف بدرجة كبيرة، كما يوضح هانسون، مشددًا على إمكانية التدخلات حتى بعد الأحداث العصيبة مع الآباء غير الداعمين.
ويضيف: ((هذا لا يعني أنه إذا لم يكن الآباء أكثر دفئًا، وإذا لم يشعر الأطفال باهتمامهم، فإن الأمور تصبح غير قابلة للإصلاح أو مكسورة)).
ويكمل هانسون: ((قد يتطلب الأمر بعض العمل الإضافي، وبعض الدعم الإضافي، لتغيير أو استبدال بعض تلك التجارب أو تلك العمليات)).
الحُصين
- أحد المكونات الرئيسة لدماغ الإنسان.
- يلعب أدوارا مهمة في مسألة التذكر.
- يحتوي دماغ الإنسان على جزءين متكاملين: الحصين المخصوص والتلفيف المسنن.
- يُعد من مناطق الدماغ الأولى المعرضة للتلف بأمراض الخرف.
- في حال تلفه، قد يعاني الشخص انعدام القدرة على تكوين الذكريات الجديدة والاحتفاظ بها.

MENAFN23112023000089011017ID1107478925

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث