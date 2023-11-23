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بسبب سيارة نقل..سقوط كوبري مشاة في محافظة الجيزة المصرية

11/23/2023 2:17:05 PM
(MENAFN- Al Watan) سقط قبل ساعات جزء من كوبري مشاة في شارع أحمد عرابي بحي العجوزة بمحافظة الجيزة في مصرفي الاتجاه المؤدي إلى شارع السودان، وذلك عقب اصطدام سيارة نقل بجسم الكوبري.
مما تسبب في سقوطه وتوقف حركة السيارات بالكامل.
وقد تحركت السلطات الأمنية سريعًا لاحتواء الحادث، والتعامل معه وتم فتح الطريق وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

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