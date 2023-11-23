بسبب سيارة نقل..سقوط كوبري مشاة في محافظة الجيزة المصرية

(MENAFN
- Al Watan) سقط قبل ساعات جزء من كوبري مشاة في شارع أحمد عرابي بحي العجوزة بمحافظة الجيزة في مصرفي الاتجاه المؤدي إلى شارع السودان، وذلك عقب اصطدام سيارة نقل بجسم الكوبري.
مما تسبب في سقوطه وتوقف حركة السيارات بالكامل.
وقد تحركت السلطات الأمنية سريعًا لاحتواء الحادث، والتعامل معه وتم فتح الطريق وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.
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