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الحدث الإعلامي لتجربة القيادة لعلامة JAECOO على وشك البدء في السعودية مما يعرض سحر سيارة J7 للطرق الوعرة

11/23/2023 2:17:05 PM
(MENAFN- Al Watan) لطالما حظيت نماذج الطرق الوعرة بشعبية كبيرة في سوق السيارات السعودية، وخاصة أن سيارات الدفع الرباعي للطرق الوعرة والحضرية، التي تتمتع بالأداء الرائع على الطرق الوعرة وفي حياة السفر الحضري اليومية، أصبحت أكثر شعبية بين المستهلكين المحليين في العامين الماضيين. JAECOO، وهي علامة تجارية ناشئة لسيارات الطرق الوعرة والحضرية، تستهدف أيضاً احتياجات السيارات للمستهلكين السعوديين وبدأت في التوسع في سوق السيارات المهمة هذه.
تجمع JAECOO بين قدرات التصنيع الدقيقة الكلاسيكية والأسلوب الشجاع الاستثنائي لسيارات الطرق الوعرة، وتتجاوز الكلاسيكيات لإنشاء تكنولوجيا قيادة ذكية رائدة وتحقيق التوازن بين الاستكشاف على الطرق الوعرة والتنقل في المناطق الحضرية، مما يتناسب تماماً مع سيناريوهات السفر المتنوعة للنخب الحضرية الجديدة في السعودية، وفتح طريقة جديدة للسفر العالي الجودة في العصر الذكي. من أجل التواصل بشكل أفضل مع المستخدمين السعوديين، تخطط JAECOO لعقد الحدث الإعلامي لتجربة القيادة في أوائل ديسمبر، وفي ذلك الوقت، ستتم دعوة وسائل الإعلام السعودية الرائدة ونخبة من المؤثرين وقادة الرأي KOL، لأخذ زمام المبادرة في تجربة سحر العلامة التجارية وقوة المنتج لـ JAECOO.

سيقام الحدث الإعلامي لتجربة القيادة في مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، ففي هذه المدينة التي تتشابك فيها الحضارة القديمة والتكنولوجيا الحديثة، تتألق المباني الشاهقة مع الصحراء المهيبة، كما ستقود وسائل الإعلام أول طراز J7 من JAECOO في الصحراء الرملية، للتحقق من قبضتها واستقرارها وقابليتها للتحكم. دعونا نتطلع إلى محتوى التقييم الذي سيعطيه عمالقة صناعة السيارات لسيارة J7 باعتبارهم أول دفعة من المتذوقين الذين يجربون قيادة J7 في السوق السعودية.
يعد نصيب الفرد من ملكية السيارات في السعودية من بين الأعلى في العالم. وتعتبر السعودية سوقاً ذات إمكانات عالية في صناعة السيارات العالمية، وكذلك محور مهم لشركة JAECOO للتوسع بعمق في الشرق الأوسط وتعزيز العولمة، وتأمل JAECOO أيضاً من خلال هذا الحدث الإعلامي لتجربة القيادة، أن يمكن للمستهلكين السعوديين الحصول على فهم وثيق لمفهوم العلامة التجارية والقوة التقنية لـ JAECOO، مما يشعر بسحر التكنولوجيا المبتكرة بشكل أكثر بديهية وعمقاً.
في المستقبل، وبالاعتماد على زخم "رؤية 2030" والسياسات ذات الصلة بالسعودية، ستستفيد JAECOO من إمكانات التنمية الهائلة في السعودية وحتى في الشرق الأوسط بأكمله، وستطلق أحداثاً إقليمية متكاملة مع الأسواق المميزة في قطر والكويت وغيرهما لجلب السيارات المثالية للمستهلكين في الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه، ستقوم بتعزيز عملية عولمة العلامة التجارية بشكل أكثر ثباتاً.
#jaecoo_ksa
#J7

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