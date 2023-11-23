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الاحتلال يقتحم بديا ويداهم بناية سكنية

11/23/2023 2:14:47 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بلدة بديا غرب سلفيت.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت بناية سكنية في البلدة، تعود ملكيتها للمواطن محمود عساف.


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