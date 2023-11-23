الاحتلال يقتحم بديا ويداهم بناية سكنية
التاريخ
11/23/2023 2:14:47 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بلدة بديا غرب سلفيت.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت بناية سكنية في البلدة، تعود ملكيتها للمواطن محمود عساف.
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