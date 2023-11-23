الاحتلال يعتقل ثلاثة أشقاء من بيت أمر شمال الخليل

الاحتلال يعتقل ثلاثة أشقاء من بيت أمر شمال الخليل
التاريخ
11/23/2023 2:14:47 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، ثلاثة أشقاء، بينهم فتاة وطفل، من بلدة بيت أمر، شمال الخليل.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأشقاء: معزوز ومحمد وآية إبراهيم عوض (20،15،30 عاما)، من بلدة بيت أمر، بعد توقيف مركبة كانوا يستقلونها قرب منطقة الحواور في حلحول.
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