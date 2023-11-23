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الاحتلال يعتقل ثلاثة أشقاء من بيت أمر شمال الخليل

11/23/2023 2:14:47 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، ثلاثة أشقاء، بينهم فتاة وطفل، من بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأشقاء: معزوز ومحمد وآية إبراهيم عوض (20،15،30 عاما)، من بلدة بيت أمر، بعد توقيف مركبة كانوا يستقلونها قرب منطقة الحواور في حلحول.


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