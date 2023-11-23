الاحتلال يصيب طفلا بجروح خطيرة في بلدة بيتا

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/أصيب طفل بالرصاص الحي، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة بيتا، جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة طفل يبلغ من العمر 12 عاما.
وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن الطفل أصيب بالرصاص الحي في صدره، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث وصفت إصابته بالخطيرة.
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