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الاحتلال يصيب طفلا بجروح خطيرة في بلدة بيتا

11/23/2023 2:14:47 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/أصيب طفل بالرصاص الحي، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة طفل يبلغ من العمر 12 عاما.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن الطفل أصيب بالرصاص الحي في صدره، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث وصفت إصابته بالخطيرة.


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