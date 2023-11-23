آكشن إيد: إنهيار الأنظمة الغذائية في قطاع غزة مع برد الشتاء القارس

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- قالت منظمة آكشن ايد الدولية ان الأنظمة الغذائية في غزة تنهار بدون وقود، مع قدوم الطقس البارد والأمطار الغزيرة التي تجلب مزيد من البؤس، "يتم إعطاء علبة تونة واحدة لكل أسرة ".

وقالت المنظمة "ان النظم الغذائية في قطاع غزة تنهار، حيث يعاني الناس من الجوع الشديد بسبب دخول كمية محدودة جدًا من الوقود والمساعدات إلى المنطقة، حيث كان يعاني 60 % من سكان قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي قبل 7 تشرين أول، إلا أن جميع سكان القطاع حاليا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفقًا للأمم المتحدة، التي تحذر من احتمال فوري لتجويع السكان في قطاع غزة".

وقالت المنظمة "أغلقت معظم المخابز في قطاع غزة أبوابها بسبب نقص الوقود والأضرار الناجمة عن الغارات الجوية، بينما لم يتم تشغيل أي مخابز في شمال قطاع غزة منذ 7 نوفمبر، كما تعرضت آخر مطحنة للقمح في دير البلح في قطاع غزة للقصف مما أجبرها على الإغلاق".

وتابعت "لا تتوفر الأسماك أيضا في قطاع غزة حاليا التي عادة ما تكون عنصرًا أساسيًا رخيصًا في النظام الغذائي للسكان في هذه المنطقة الساحلية بسبب وجود مخاطر شديدة تمنع وصول الصيادين الى البحر، كما تغلق المتاجر أبوابها بشكل متزايد، وحتى المتاجر التي لا تزال مفتوحة تفيد بنفاذ المواد الأساسية مثل دقيق القمح ومنتجات الألبان والمياه والبيض، وفي حال توفر كميات محدودة من الطعام للعائلات، فإنها لا تستطيع طهيها بسبب نقص الوقود، ونتيجة لذلك، يلجأ الناس إلى تناول البصل

والباذنجان غير المطبوخ، وأحيانا، يتم إشعال النار باستخدام طرق غير آمنة وغير صحية".

ولفتت المنظمة "إن نصف شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول كان من الغذاء، وهذه الكمية تكفي فقط لتلبية 7٪ من الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية للسكان، وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي".

"يارا" أم تعمل في المجال الإنساني نزحت من شمال غزة إلى جنوبها قالت: "نحن نفتقد لكل الاحتياجات الأساسية التي يجب أن تتوفر لكل إنسان اليوم، نحن نريد اليوم فقط ما يمكن إنقاذ حياتنا. نبحث عن رشفة من الماء، حتى لو كانت مالحة. لا توجد طاقة شمسية أو وقود لمساعدتنا في العثور على مياه عذبة أو لتشغيل محطات تحلية المياه. لم يعد بإمكاننا إيجاد الخبز ونقف في طوابير لمدة ست أو سبع أو ثماني ساعات حتى نتمكن من الحصول على الخبز لإطعام الأطفال ".

اما بثينة هي مديرة جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل، قالت "وضعت الأونروا خطة لتوزيع الدقيق قبل أسبوعين على المخابز حتى يتمكنوا من صنع الخبز. لكم أن تتخيلوا بأن الطفل يحصل على قطعة صغيرة جدا من الخبز طوال اليوم، بينما يحصل الشخص البالغ على قطعتين طوال اليوم. ومع ذلك، فقد تحلى الناس بالصبر وقبلوا الظروف القاسية. لكن نقص الوقود والديزل يمنع جميع المخابز من خبز الخبز. لم يعد لدينا أي مخابز تعمل، الطعام الوحيد المتاح هو التونة المعلبة. يتم إعطاء علبة تونة واحدة أو علبة واحدة من لحم البقر المعلب لكل عائلة يوميًا. "

وقالت المنظمة "حتى الأسبوع الماضي، لم يدخل أي وقود إلى قطاع غزة منذ بداية الأزمة. وقد تم الإعلان عن هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام يتم فيها وقف القتال والتي تم الاتفاق عليها كجزء من صفقة الرهائن، سيتم إدخال الوقود إلى غزة إلى جانب مساعدات أخرى لأغراض إنسانية".

ولفتت المنظمة انه "من الضروري السماح بإدخال كميات كافية من الوقود إلى قطاع غزة لتمكين عمل الخدمات الحيوية حيث قالت الأونروا إنها تحتاج إلى ما لا يقل عن 160000 لتر يوميًا لمجرد استمرار تشغيل العمليات الإنسانية الأساسية، وان كان ليس من الواضح كيف ستصل شاحنات الوقود أو المساعدات إلى 807،000 شخص في حاجة ماسة في شمال قطاع غزة، والذي تم عزله إلى حد كبير. تم توقف جميع مرافق المياه والصرف الصحي في شمال قطاع غزة، ولم يتم توزيع زجاجات المياه منذ 28 أكتوبر - مما أدى إلى مخاوف من انتشار الجفاف والأمراض".

وأكدت المنظمة "إن النقص الحاد في الغذاء له بالفعل آثار صحية مقلقة للغاية على سكان غزة، ولا سيما النساء المرضعات والأطفال الرضع، ومع ذلك، فإن الوضع يزداد سوءًا بسبب وصول الطقس البارد والأمطار الغزيرة، مما سيزيد من التعرض للمرض، حيث يفتقر معظم الناس إلى المأوى والملابس الدافئة ضد الماء".

رنا التي نزحت من منزلها وتقيم حاليًا في خيمة مع أطفالها في جنوب غزة قالت "بالأمس كان أطفالي يخافون من الموت. كادت العاصفة اقتلاع الخيمة وطيرانها بعيدًا، كنا نتجمد حتى الموت. كان الأطفال يرتجفون كثيرًا. لا أستطيع العثور على بطانية لتغطيتهم. تركنا منازلنا بدون ملابس. لا تتوفر السترات الصوفية والملابس الشتوية. لا نعرف ماذا نفعل. أنا وحدي، زوجي ليس هنا. لا أعرف كيف أدبر أمرهم. لا يمكنني تغطيتهم أو وضع الملابس عليهم لتدفئتهم، يا رب لا نريد مزيد من المطر وضعنا بائس جدا".

لمى امرأة حامل نزحت من منزلها في شمال غزة وتلجأ حاليًا في خيمة في جنوب غزة مع زوجها وأطفالها الستة. قالت "لا يوجد ملابس لأولادي. عندما غادرنا منازلنا، خرجنا بملابسنا الصيفية في بداية الحرب، حيث كانت تسود الأجواء الصيفية. غادرنا فقط بالملابس التي كنا نرتديها ولم نأخذ أي شيء معنا. هناك أناس يموتون من البرد، والجوع. ولا يوجد شيء هنا. لا توجد بطانيات أو ملابس أو حتى طعام. لا يمكننا إيجاد الخبز. حتى الماء، نعاني كثيرا لنحصل عليه، ونحن نتجمد حتى الموت ".

من جانبها قالت ريهام جعفري، مسؤولة التواصل والمناصرة في منظمة آكشن إيد-فلسطين: " هنالك احتمال كبير ان يواجه الأشخاص الآن في غزة الذين نجوا من الغارات الجوية التي لا هوادة فيها على مدى أكثر من ستة أسابيع للتضور جوعا حتى الموت مع نقص الإمدادات الغذائية

وتضاؤلها إلى الصفر. أدى وصول الشتاء إلى زيادة بؤسهم، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في نقاط الإيواء المؤقتة في الشوارع. ما هي الحماية التي ستوفرها الخيام الواهية والملابس الصيفية للذين فروا من منازلهم ضد العواصف الرعدية الشديدة والفيضانات؟ كيف لهم أن ينعموا بالدفء وتجفيف ملابسهم عندما لا يوجد مكان يذهبون إليه؟".

وأضافت "نرحب بالأنباء التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق بشأن هدنة إنسانية مؤقتة لمدة أربعة أيام. ومع ذلك، يستحيل أن تكفي أربعة أيام لدخول المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة والوصول إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها للبقاء على قيد الحياة. ولن يكون الأمر أكثر من فترة راحة قصيرة إذا بدأت القنابل بالسقوط بعد أيام قليلة مرة أخرى. نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار الفوري، لوقف فقدان المزيد من الأرواح والحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية لجميع من يحتاجون إليها ".