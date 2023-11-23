13 شهيدا على الأقل وعشرات الإصابات جراء استهداف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمال قطاع غزة

13 شهيدا على الأقل وعشرات الإصابات جراء استهداف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمال قطاع غزة
التاريخ
11/23/2023 2:14:47 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/افادت مصادر محلية بأن 13 شهيدا على الأقل وعشرات الإصابات جراء استهداف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمال قطاع غزة
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