12 توصية لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الخليج

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

القاهرة – انتهي منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول، الذي عقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى 12 توصية لتعميق التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي في مقدمتها تسهيل حركة التجارة والتكامل الصناعي.

عقدت أعمال المنتدى، على مدار يومي 22 و 23 نوفمبر الحالي، بالقاهرة بتنظيم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ووزارة التجارة والصناعة المصرية، تحت شعار“أعمال – شراكة –استثمار”.

وشهد المنتدى العديد من الجلسات التي تناولت التعاون بين دول الخليج وجمهورية مصر العربية وبحث سبل زيادة التبادل الاقتصادي والاستثماري، من بينها جلسة عن مصر البوابة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الأوروبي، وجلسة حول فرص الاستثمار في قطاعات العقارات والصناعات الغذائية والزراعة والسياحة.

توصيات المنتدى





وكشف الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأمين عام المنتدى، عن خروج المنتدى بنحو 12 توصية تم مناقشتها لضرورة تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية.

رجال أعمال من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر يشاركون في الدورة الاولي لمنتدي الأعمال المصري الخليجي

واوضح أن أبرز التوصيات هي ضرورة انتظام عقد هذا المنتدى بشكل سنوي، بجانب البحث عن الحلول التقنية التي تساهم في التبادل التجاري والاستثماري بين الطرفين، مثل إنشاء منصة تتبناها اتحادات الغرف بحيث تعرض فيها المناقصات وكذلك الفرص الاستثمارية والتجارية، ودراسة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.

وأضاف ان من بين توصيات المنتدي أيضا ضرورة التكامل في الصناعات الغذائية وخاصة مع التحديات التي تظهر بين فترة وأخرى من أمراض وأوبئة والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي والصناعي في مجال الامن الغذائي، والعمل علي زيادة الاهتمام بالاستثمار المشترك في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والاعتماد المشترك لمنتجاتها، وكذا التشارك في البحث والتطوير، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز.

وشدد المنتدي علي ضرورة الاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، وتبادل مكونات ومستلزمات الإنتاج والسعي لتصنيعها لمن لديه المميزات النسبية، وإنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لتحقيق للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات المشتركة





Omar Assi \ ANBA Omar Assi \ ANBA