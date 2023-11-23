نقاش حول الإعلام والذكاء الاصطناعي في أبو ظبي

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

بقلم برونو دي سا*

عُقد الكونغرس العالمي للإعلام من 14 إلى 16 تشرين الثاني/ أكتوبر 2023 وجمع خبراء وأكاديميين وسلطات وممثلي شركات من العالم أجمع في أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة. وتحت عنوان“تشكيل مستقبل قطاع الإعلام” نوقشت موضوعات مثل الاستدامة والابتكار وأحدث التقنيات في الإعلام والإعلام الرياضي فضلًا عن الشباب ومستقبل الإعلام.

ولم يكن ليمر المؤتمر بدون تسليط الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي على الإعلام والصحافة في المحاضرات وحلقات النقاش وورش العمل على مدار الأيام الثلاثة من الفعالية.

ففي الافتتاحية استُحضرت شخصيات إعلامية تاريخية إلى المسرح باستخدام الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع أشخاص حقيقيين، وكان أحد هذه الشخصيات يوهان غوتنبرغ الذي يُعتبر الأب المؤسس للإعلام والذي اخترع أول آلة للطباعة باستخدام الحروف المعدنية المتحركة، الآلة الطابعة، حوالي العام 1439. كما شهدت الافتتاحية مشاركة المضيفَين تشارلز وجميلة، وهما مدردشَين آليين تفاعلا مع المقدمين.

كذلك قدم وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في الإمارات العربية المتحدة معالي عمر سلطان العلماء أفكارًا مهمة حول الموضوع مثل توقعه هيمنة المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي على أكثر من 90 بالمئة من المحتوى المتاح على الإنترنت بحلول عام 2026. كما أشار معالي الوزير إلى أن الإمارات العربية المتحدة كانت أول دولة تنشئ وزارة للذكاء الاصطناعي، وذلك في عام 2017.

وفي الوقت عينه أكد كل من معالي العلماء والمتحدثون الآخرون على أنه لا ينبغي للعاملين في مجال الإعلام أن يقلقوا إزاء استبدال العنصر البشري بالذكاء الاصطناعي، وشددوا على الدور الذي يلعبه الإعلامي كعامل محفز لإنتاج محتوى مبتكر وإبداعي، وكوسيط يتحلى بتفكير نقدي وتحليلي، وكشخصية مركزية تتحكم بالسردية التي سيتلقاها الجمهور النهائي.

ومن ناحية أخرى أثار المشاركون مسألة الخطر الذي يمكن أن يتسبب به الاستخدام غير المناسب للذكاء الاصطناعي على المجتمع، وفي الوقت نفسه شددوا على ضرورة تركيز وسائل الإعلام بشكل متزايد على أن تصبح مصدرًا محترمًا وموثوقًا للمعلومات الحقيقية ودحض الأخبار الزائفة.

كما أتاح المؤتمر مساحة لمناقشة الاستدامة والمخاوف التي تثيرها التغيرات المناخية، وسلطت المناقشات الضوء على أهمية تطوير دور الإعلام البيئي، خاصة مع اقتراب موعد انعقاد النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ ( COP 28) في الإمارات العربية المتحدة.

وفي الختام يجدر الذكر أن فعاليات الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام أقيمت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض“أدنيك” (ADNEC) ونظمته وكالة أنباء الإمارات (WAM) وشركة“كابيتال” للفعاليات التابعة لمجموعة“أدنيك”، كما شهدت الفعالية حضور نحو 24 ألف زائر – مقارنة بنحو 13 ألف زائر في العام الماضي، وشهدت أيضًا ارتفاعًا في عدد الدول المشاركة، فبلغ عددها 172 دولة من بينها 31 دولة تشارك للمرة الأولى.

*برونو دي سا هو منسق شؤون التسويق الرقمي في الغرفة التجارية العربية البرازيلية وهو أحد أفراد الفريق المعني بوسائل التواصل الاجتماعي في وكالة الأنباء العربية البرازيلية ( ANBA ). سافر برونو إلى الإمارات للمشاركة في فعاليات كونغرس الإعلام العالمي بدعوة من وكالة أنباء الإمارات ( WAM )، وهي وكالة أنباء شريكة لوكالة الأنباء العربية البرازيلية ( ANBA ).

ترجمته من البرتغالية مريم موسى

إيزاورا دانيال/ وكالة الأنباء العربية البرازيلية