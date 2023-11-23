نقاش حول الإعلام والذكاء الاصطناعي في أبو ظبي

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Artigos ANBA
بقلم برونو دي سا*
عُقد الكونغرس العالمي للإعلام من 14 إلى 16 تشرين الثاني/ أكتوبر 2023 وجمع خبراء وأكاديميين وسلطات وممثلي شركات من العالم أجمع في أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة. وتحت عنوان“تشكيل مستقبل قطاع الإعلام” نوقشت موضوعات مثل الاستدامة والابتكار وأحدث التقنيات في الإعلام والإعلام الرياضي فضلًا عن الشباب ومستقبل الإعلام.
ولم يكن ليمر المؤتمر بدون تسليط الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي على الإعلام والصحافة في المحاضرات وحلقات النقاش وورش العمل على مدار الأيام الثلاثة من الفعالية.
ففي الافتتاحية استُحضرت شخصيات إعلامية تاريخية إلى المسرح باستخدام الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع أشخاص حقيقيين، وكان أحد هذه الشخصيات يوهان غوتنبرغ الذي يُعتبر الأب المؤسس للإعلام والذي اخترع أول آلة للطباعة باستخدام الحروف المعدنية المتحركة، الآلة الطابعة، حوالي العام 1439. كما شهدت الافتتاحية مشاركة المضيفَين تشارلز وجميلة، وهما مدردشَين آليين تفاعلا مع المقدمين.
كذلك قدم وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في الإمارات العربية المتحدة معالي عمر سلطان العلماء أفكارًا مهمة حول الموضوع مثل توقعه هيمنة المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي على أكثر من 90 بالمئة من المحتوى المتاح على الإنترنت بحلول عام 2026. كما أشار معالي الوزير إلى أن الإمارات العربية المتحدة كانت أول دولة تنشئ وزارة للذكاء الاصطناعي، وذلك في عام 2017.
وفي الوقت عينه أكد كل من معالي العلماء والمتحدثون الآخرون على أنه لا ينبغي للعاملين في مجال الإعلام أن يقلقوا إزاء استبدال العنصر البشري بالذكاء الاصطناعي، وشددوا على الدور الذي يلعبه الإعلامي كعامل محفز لإنتاج محتوى مبتكر وإبداعي، وكوسيط يتحلى بتفكير نقدي وتحليلي، وكشخصية مركزية تتحكم بالسردية التي سيتلقاها الجمهور النهائي.
ومن ناحية أخرى أثار المشاركون مسألة الخطر الذي يمكن أن يتسبب به الاستخدام غير المناسب للذكاء الاصطناعي على المجتمع، وفي الوقت نفسه شددوا على ضرورة تركيز وسائل الإعلام بشكل متزايد على أن تصبح مصدرًا محترمًا وموثوقًا للمعلومات الحقيقية ودحض الأخبار الزائفة.
كما أتاح المؤتمر مساحة لمناقشة الاستدامة والمخاوف التي تثيرها التغيرات المناخية، وسلطت المناقشات الضوء على أهمية تطوير دور الإعلام البيئي، خاصة مع اقتراب موعد انعقاد النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ ( COP 28) في الإمارات العربية المتحدة.
وفي الختام يجدر الذكر أن فعاليات الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام أقيمت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض“أدنيك” (ADNEC) ونظمته وكالة أنباء الإمارات (WAM) وشركة“كابيتال” للفعاليات التابعة لمجموعة“أدنيك”، كما شهدت الفعالية حضور نحو 24 ألف زائر – مقارنة بنحو 13 ألف زائر في العام الماضي، وشهدت أيضًا ارتفاعًا في عدد الدول المشاركة، فبلغ عددها 172 دولة من بينها 31 دولة تشارك للمرة الأولى.
*برونو دي سا هو منسق شؤون التسويق الرقمي في الغرفة التجارية العربية البرازيلية وهو أحد أفراد الفريق المعني بوسائل التواصل الاجتماعي في وكالة الأنباء العربية البرازيلية ( ANBA ). سافر برونو إلى الإمارات للمشاركة في فعاليات كونغرس الإعلام العالمي بدعوة من وكالة أنباء الإمارات ( WAM )، وهي وكالة أنباء شريكة لوكالة الأنباء العربية البرازيلية ( ANBA ).
ترجمته من البرتغالية مريم موسى
إيزاورا دانيال/ وكالة الأنباء العربية البرازيلية
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