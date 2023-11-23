افتتاح عالمي لقلعة ديزني في بوليفارد سيتي

الرياض – أصداف نيوز:

افتتح موسم الرياض 2023 أمس، منطقة“ديزني ذا كاسل”، إحدى المناطق الترفيهية الفرعية في بوليفارد سيتي، ضمن فعالياته العالمية التي تستقطب أفضل الوجهات الترفيهية.

وتشمل فعاليات القلعة التي أقيمت على مساحة تقدر بـ 20 ألف متر مربع، حفلًا يقام كل ليلة لمدة 20 دقيقة، وعرضًا لفيلم“إنكانتو” ومنزله الشهير، إضافةً إلى استكشاف المجهول في غابة“فروزن” السحرية، وتجربة كهف العجائب.

وتضم فعاليات القلعة قرع طبول“الجيمبا” لمقطوعات فيلم الملك الأسد، واستكشاف عالم البحار مع شخصية“آيريل” حورية البحر، إضافةً إلى تمكين الزوار من الحصول على منتجات ديزني الحصرية، والتقاط الصور التذكارية بين عوالم ديزني ذا كاسل؛ كما سيعيش زوار ديزني ذا كاسل تجربة تصل مدتها إلى 90 دقيقة مليئة بالمتعة والحماس من خلال العروض التي تأخذهم في رحلة ممتعة مع عوالم ديزني الكرتونية الشهيرة.

وفي المهرجان العائلي الاستثنائي لديزني يتم الاحتفال بأشهر أفلام الرسوم المتحركة من خلال العروض التفاعلية أمام خشبة مسرح القلعة الشاهقة التي يبلغ ارتفاعها 30م.

وعبّر النائب الأول للرئيس والمدير العام لشركة“ديزني كونسيرتس” تشيب ماكلين: عن سعادته بتقديم العرض العالمي الأول من نوعه لمهرجان“ديزني ذا كاسل” ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، مؤكدًا أن نجاح إطلاق هذه الفعالية هو ثمرة الإبداع والتعاون الوثيق بين مجموعة كبيرة من الموهوبين الذين يبذلون جهدًا كبيرًا لترجمة الرؤية المشتركة إلى واقع ملموس.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، والفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير، ويمكن حجز تذاكر تلك الفعاليات وتجارب منطقة بوليفارد سيتي عبر تطبيق وموقع webook من خلال الرابط: -واس