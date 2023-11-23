افتتاح عالمي لقلعة ديزني في بوليفارد سيتي

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
افتتح موسم الرياض 2023 أمس، منطقة“ديزني ذا كاسل”، إحدى المناطق الترفيهية الفرعية في بوليفارد سيتي، ضمن فعالياته العالمية التي تستقطب أفضل الوجهات الترفيهية.
وتشمل فعاليات القلعة التي أقيمت على مساحة تقدر بـ 20 ألف متر مربع، حفلًا يقام كل ليلة لمدة 20 دقيقة، وعرضًا لفيلم“إنكانتو” ومنزله الشهير، إضافةً إلى استكشاف المجهول في غابة“فروزن” السحرية، وتجربة كهف العجائب.
وتضم فعاليات القلعة قرع طبول“الجيمبا” لمقطوعات فيلم الملك الأسد، واستكشاف عالم البحار مع شخصية“آيريل” حورية البحر، إضافةً إلى تمكين الزوار من الحصول على منتجات ديزني الحصرية، والتقاط الصور التذكارية بين عوالم ديزني ذا كاسل؛ كما سيعيش زوار ديزني ذا كاسل تجربة تصل مدتها إلى 90 دقيقة مليئة بالمتعة والحماس من خلال العروض التي تأخذهم في رحلة ممتعة مع عوالم ديزني الكرتونية الشهيرة.
وفي المهرجان العائلي الاستثنائي لديزني يتم الاحتفال بأشهر أفلام الرسوم المتحركة من خلال العروض التفاعلية أمام خشبة مسرح القلعة الشاهقة التي يبلغ ارتفاعها 30م.
وعبّر النائب الأول للرئيس والمدير العام لشركة“ديزني كونسيرتس” تشيب ماكلين: عن سعادته بتقديم العرض العالمي الأول من نوعه لمهرجان“ديزني ذا كاسل” ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، مؤكدًا أن نجاح إطلاق هذه الفعالية هو ثمرة الإبداع والتعاون الوثيق بين مجموعة كبيرة من الموهوبين الذين يبذلون جهدًا كبيرًا لترجمة الرؤية المشتركة إلى واقع ملموس.
ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، والفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير، ويمكن حجز تذاكر تلك الفعاليات وتجارب منطقة بوليفارد سيتي عبر تطبيق وموقع webook من خلال الرابط: -واس
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