قرية ذي عين الأثرية بالمخواة .. تاريخ عريق وجمال يأسر الألباب

الباحة – أصداف نيوز:

تتميز قرية ذي عين الأثرية بمحافظة المخواة في منطقة الباحة بتراث أصيل، وتاريخ عريق وجمال أخّاذ يأسر الألباب، وشيدت قصورها البالغ عددها 49 قصراً والمبنية بالحجر، على جبل من المرو الأبيض، وتضم القرية مسجداً تؤدّى فيه الصلوات المفروضة وصلاة الجمعة.

وحبا الله قرية ذي عين بسقيا رحمة تلك المياه الجارية طوال العام، تسقى بها مزارعها, ويشاهد الزائر في ذي عين الجمال الذي يصعب صنعه قصداً، فتميزت بموقعها الجغرافي الذي يعد من أفضل القرى التراثية بالمنطقة؛ وذلك لاعتبارات أساسية أهمها: الناحية الأمنية والناحية الاقتصادية، فمن الناحية الأمنية ساعد موقع القرية الطبيعي على تأمين ثلاث جهات“الشمالية والشرقية والجنوبية” بمرتفعات عالية ووعرة، وأحكمت هذه الجهات من أي اعتداء، ومن الناحية الاقتصادية فقد وفرت المياه العذبة والمتدفقة للعين الجارية تنوع محاصيل الزراعة.

وبرع إنسان ذي عين في عدة مجالات، منها البسطات الزراعية، وقنوات الري فشمخت سنابل القمح، وأثمرت النخل الباسق، وأنتجت عناقيد الموز، وفاح أريج الكادي، وهبت نسائم الريحان في الوادي، كما تميز في مجال العمارة التقليدية، يظهر ذلك جلياً في قصة ذلك الشيخ الكبير الذي انحنى كتفاه وهو يحمل الصخور والثقال ، الصخرة تلو الصخرة ، ليعلي البنيان ، ويشيد المكان ، فبنى منزلاً لأسرته ، ومجمعًا لقبيلته.

ويتحدث في هذا السياق يحيى عارف من أهالي القرية بأن القرية تحتوي على 9 قصور ذات دور الواحد, و19 قصراً مكوناً من دورين, و11 قصراً من ثلاثة أدوار, و 10 قصور ذات أربعة أدوار, وتنتج مزارع قرية ذي عين خلال العام الواحد 7 أطنان من الموز البلدي, إضافة إلى أكثر من 32 ألف زهرة كادي.–واس