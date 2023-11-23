نادي الأسير يعلن اعتقال 90 فلسطينيا في الضفة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال القوات الإسرائيلية نحو 90 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منذ مساء أمس الأربعاء، وحتى صباح اليوم الخميس.



وجاء في بيان نادي الأسير الفلسطيني: "شنت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس حملة اعتقالات واسعة طالت 90 مواطنا على الأقل في الضفة الغربية، بينهم سيدة من طوباس، وأسرى سابقون.



ووفقا لنادي الأسير تركزت عمليات الاعتقال في بلدة عزون في مدينة قلقيلية والتي طالت 36 مواطنا، ومخيم العروب في مدينة الخليل، فيما توزعت باقي الاعتقالات على غالبية محافظات الضّفة.