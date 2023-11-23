نادي الأسير يعلن اعتقال 90 فلسطينيا في الضفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال القوات الإسرائيلية نحو 90 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منذ مساء أمس الأربعاء، وحتى صباح اليوم الخميس.
وجاء في بيان نادي الأسير الفلسطيني: "شنت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس حملة اعتقالات واسعة طالت 90 مواطنا على الأقل في الضفة الغربية، بينهم سيدة من طوباس، وأسرى سابقون.
ووفقا لنادي الأسير تركزت عمليات الاعتقال في بلدة عزون في مدينة قلقيلية والتي طالت 36 مواطنا، ومخيم العروب في مدينة الخليل، فيما توزعت باقي الاعتقالات على غالبية محافظات الضّفة.
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