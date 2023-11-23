الخارجية القطرية : الهدنة الانسانية تبدأ غدا السابعة صباحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
الدوحة/PNN / اعلنت الخارجية القطرية ان الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غداً الساعة 7 صباحاً بالتوقيت المحلي.
وقالت الخارجية البريطانية ان الاتصالات
مع كل الأطراف والوسطاء انتهت وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم .
وبحسب الخارجية القطرية سيتم الافراج عن خمسين من الرهائن مقسمين على 4 ايام.
وسيكون تسليم الدفعة الأولى من المدنيين الإسرائيليين سيكون في تمام الساعة 4 مساء، والدفعة الأولى تتضمن 13 شخصًا (نساء وأطفال).
وقال| المتحدث باسم الخارجية القطرية: الصليب الأحمر والهلال الأحمر سيكونان جزءًا كاملًا من عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين بغزة.
من جهتها
قالت
كتائب القسام ان
التهدئة حيز التنفيذ يوم الجمعة الموافق 24/11/2023م، في تمام الساعة 7 صباحاً
وبحسب بيان للقسام تسري التهدئة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.
وقالت القسام ان الطيران المعادي سيتوقف عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة كما يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.
و يتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد كما سيتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيراً صهيونياً من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً.
كما يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة كما سيتم يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.
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