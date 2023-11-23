الخارجية القطرية : الهدنة الانسانية تبدأ غدا السابعة صباحا

MENAFN - Palestine News Network ) الدوحة/PNN / اعلنت الخارجية القطرية ان الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غداً الساعة 7 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وقالت الخارجية البريطانية ان الاتصالات

مع كل الأطراف والوسطاء انتهت وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم .

وبحسب الخارجية القطرية سيتم الافراج عن خمسين من الرهائن مقسمين على 4 ايام.

وسيكون تسليم الدفعة الأولى من المدنيين الإسرائيليين سيكون في تمام الساعة 4 مساء، والدفعة الأولى تتضمن 13 شخصًا (نساء وأطفال).

وقال| المتحدث باسم الخارجية القطرية: الصليب الأحمر والهلال الأحمر سيكونان جزءًا كاملًا من عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين بغزة.

من جهتها

قالت

كتائب القسام ان

التهدئة حيز التنفيذ يوم الجمعة الموافق 24/11/2023م، في تمام الساعة 7 صباحاً

وبحسب بيان للقسام تسري التهدئة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.

وقالت القسام ان الطيران المعادي سيتوقف عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة كما يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.



و يتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد كما سيتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيراً صهيونياً من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً.



كما يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة كما سيتم يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.