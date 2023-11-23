شركة كهرباء محافظة القدس تنجز مشروعًا لتطوير الشبكات الكهربائية في عين عريك ودير ابزيع وصولاً لكفر نعمة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / انجزت شركة كهرباء محافظة القدس مشروعًا يهدف إلى تطوير الشبكات الكهربائية وقدراتها في قرى غرب رام الله، وتخدم مناطق وقرى عين عريك ودير ابزيع وصولاً لكفر نعمة، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة للأعوام (2020-2024).

وأوضح المهندس سعيد ريان المدير الفني في فرع الشركة في محافظة رام الله والبيرة، أن المشروع تم تنفيذه على عدة مراحل تزامناً مع تأهيل الشارع من قبل وزارة الأشغال، حيث تم تنحية خطوط ضغط عالي واستبدال الشبكة القديمة بكوابل أرضية جديدة بمسافة 2.5 كم تقريباً. وفي المرحلة الثانية من المشروع تم تركيب محول جديد بقدرة kva 400 بين قريتي عين عريك ودير ابزيع

لتحسين جودة الخدمة مما سيساهم في التطور العمراني للبلدات المذكورة بما يضمن استيعاب زيادة أعداد المشتركين.

وذكر المهندس ريان أن شركة كهرباء القدس استثمرت مبلغ 700,000 شيكل تقريباً في تنفيذ هذا المشروع، وأضاف أن الشركة تقوم أيضاً بالتخطيط لتنفيذ مشاريع أُخرى مستقبلاً في تلك المنطقة بالتوازي مع التطور العمراني والسكاني في تلك القرى.