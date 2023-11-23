شركة كهرباء محافظة القدس تنجز مشروعًا لتطوير الشبكات الكهربائية في عين عريك ودير ابزيع وصولاً لكفر نعمة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / انجزت شركة كهرباء محافظة القدس مشروعًا يهدف إلى تطوير الشبكات الكهربائية وقدراتها في قرى غرب رام الله، وتخدم مناطق وقرى عين عريك ودير ابزيع وصولاً لكفر نعمة، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة للأعوام (2020-2024).
وأوضح المهندس سعيد ريان المدير الفني في فرع الشركة في محافظة رام الله والبيرة، أن المشروع تم تنفيذه على عدة مراحل تزامناً مع تأهيل الشارع من قبل وزارة الأشغال، حيث تم تنحية خطوط ضغط عالي واستبدال الشبكة القديمة بكوابل أرضية جديدة بمسافة 2.5 كم تقريباً. وفي المرحلة الثانية من المشروع تم تركيب محول جديد بقدرة kva 400 بين قريتي عين عريك ودير ابزيع
لتحسين جودة الخدمة مما سيساهم في التطور العمراني للبلدات المذكورة بما يضمن استيعاب زيادة أعداد المشتركين.
وذكر المهندس ريان أن شركة كهرباء القدس استثمرت مبلغ 700,000 شيكل تقريباً في تنفيذ هذا المشروع، وأضاف أن الشركة تقوم أيضاً بالتخطيط لتنفيذ مشاريع أُخرى مستقبلاً في تلك المنطقة بالتوازي مع التطور العمراني والسكاني في تلك القرى.
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