-->

Thursday, 23 November 2023 07:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منصور بن زايد يستقبل وفد مركز محمد بن راشد للفضاء وفريق طموح زايد 2

11/23/2023 10:00:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم ، فريق عمل مهمة "طموح زايد 2" في مركز محمد بن راشد للفضاء ورائدي الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري، ترافقهم معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء.

وتبادل سموه مع الوفد ـ خلال اللقاء الذي جرى في ديوان الرئاسة ـ الأحاديث الودية مثمناً الجهود الدؤوبة التي بذلها فريق مركز محمد بن راشد لتحقيق "طموح زايد2" من خلال المهمة التاريخية التي سجلت باسم دولة الإمارات أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب..وحثهم على مواصلة رفد مسيرة الوطن بمزيد من المكتسبات التي تخدم تطلعاته ورؤية قيادته نحو المستقبل..مشيداً بعملهم بروح الفريق الواحد الذي تميزوا به وكان له كبير الأثر في تحقيق الطموحات والإنجازات في هذا المجال الحيوي.

واطلع سموه من الوفد على مشاريع دولة الإمارات المستقبلية في قطاع الفضاء وخطط المركز خلال المرحلة المقبلة بجانب "برنامج الإمارات لرواد الفضاء" الذي يستهدف تطوير فريق وطني من رواد الفضاء للمشاركة في رحلات الاستكشاف المأهولة وغيرها من البرامج.

ضم الوفد..سعادة حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء وسعادة يوسف حمد الشيباني نائب رئيس مجلس الإدارة وسعادة سالم حميد المري مدير عام المركز.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN23112023000110011019ID1107478198

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث