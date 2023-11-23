منصور بن زايد يستقبل وفد مركز محمد بن راشد للفضاء وفريق طموح زايد 2



استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم ، فريق عمل مهمة "طموح زايد 2" في مركز محمد بن راشد للفضاء ورائدي الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري، ترافقهم معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء.

وتبادل سموه مع الوفد ـ خلال اللقاء الذي جرى في ديوان الرئاسة ـ الأحاديث الودية مثمناً الجهود الدؤوبة التي بذلها فريق مركز محمد بن راشد لتحقيق "طموح زايد2" من خلال المهمة التاريخية التي سجلت باسم دولة الإمارات أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب..وحثهم على مواصلة رفد مسيرة الوطن بمزيد من المكتسبات التي تخدم تطلعاته ورؤية قيادته نحو المستقبل..مشيداً بعملهم بروح الفريق الواحد الذي تميزوا به وكان له كبير الأثر في تحقيق الطموحات والإنجازات في هذا المجال الحيوي.

واطلع سموه من الوفد على مشاريع دولة الإمارات المستقبلية في قطاع الفضاء وخطط المركز خلال المرحلة المقبلة بجانب "برنامج الإمارات لرواد الفضاء" الذي يستهدف تطوير فريق وطني من رواد الفضاء للمشاركة في رحلات الاستكشاف المأهولة وغيرها من البرامج.

ضم الوفد..سعادة حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء وسعادة يوسف حمد الشيباني نائب رئيس مجلس الإدارة وسعادة سالم حميد المري مدير عام المركز.





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