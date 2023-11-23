بقايا القهوة لعلاج باركنسون والزهايمر
التاريخ
11/23/2023 10:00:21 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - وجدت دراسة جديدة أن بقايا القهوة (التفل)، يمكن استخدامها في علاج مرضي الزهايمر وباركنسون، وفق «ذي صن». وأظهر باحثو جامعة تكساس أن النقاط الكربونية المستندة إلى حمض الكافيين، تحمي خلايا الدماغ من الضرر الناجم عن العديد من الأمراض التنكسية العصبية.
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