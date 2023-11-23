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بقايا القهوة لعلاج باركنسون والزهايمر

11/23/2023 10:00:21 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - وجدت دراسة جديدة أن بقايا القهوة (التفل)، يمكن استخدامها في علاج مرضي الزهايمر وباركنسون، وفق «ذي صن». وأظهر باحثو جامعة تكساس أن النقاط الكربونية المستندة إلى حمض الكافيين، تحمي خلايا الدماغ من الضرر الناجم عن العديد من الأمراض التنكسية العصبية.

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