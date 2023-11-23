هدنة غزة تبدأ غداً الساعة 7 صباحاً

(MENAFN
- Al-Bayan)
يبدأ سريان الهدنة في غزة غداً الساعة السابعة صباحاً بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية القطرية.
وذكرت الوزارة أنه سيتم الإفراج عن 50 رهينة إسرائيلية وفي اليوم الأول سيطلق سراح 13 رهينة، لكن لا معلومات عن عدد الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم في الدفعة الأولى.
وذكرت الخارجية القطرية أنه لن يتم الإعلان عن تفاصيل كيفية نقل الرهائن لأسباب أمنية.
ومن المتوقع دخول المساعدات إلى غزة في الـ7 صباحاً بتوقيت القدس، على ان يتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن في الـ 4 من عصر الجمعة.
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