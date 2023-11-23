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هدنة غزة تبدأ غداً الساعة 7 صباحاً

11/23/2023 9:33:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يبدأ سريان الهدنة في غزة غداً الساعة السابعة صباحاً بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية القطرية.

وذكرت الوزارة أنه سيتم الإفراج عن 50 رهينة إسرائيلية وفي اليوم الأول سيطلق سراح 13 رهينة، لكن لا معلومات عن عدد الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم في الدفعة الأولى.

وذكرت الخارجية القطرية أنه لن يتم الإعلان عن تفاصيل كيفية نقل الرهائن لأسباب أمنية.

ومن المتوقع دخول المساعدات إلى غزة في الـ7 صباحاً بتوقيت القدس، على ان يتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن في الـ 4 من عصر الجمعة.

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