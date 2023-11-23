صدمة أصابت الأطباء.. العثور على ذبابة حية في أمعاء رجل

عقدت الدهشة ألسنة أطباء في ولاية ميسوري الأمريكية، بعد أن عثروا على ذبابة مكتملة النمو تعيش داخل أمعاء مريض كان يخضع لعملية تنظير روتينية، وفقا لما ذكرت المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي مؤخرا.

وأوضحت المجلة أن تلك الحادثة الغريبة جرت مع رجل يبلغ من العمر 63 عامًا، كان لديه ذبابة تعيش داخل أمعائه، وفقا لقناة الحرة.

وكان الرجل قد حضر لإجراء فحص روتيني لسرطان القولون في وقت سابق من هذا العام. وأجرى الأطباء في مستشفى ميسوري تنظير القولون، وهو إجراء يتم فيه إدخال كاميرا في الأمعاء للتحقق من وجود أي تشوهات أو خلايا ورم أو تقرحات.

وخلال تنظير القولون، وهي المنطقة الموجودة في الجزء العلوي من الأمعاء الغليظة، عثر الأطباء على ذبابة حية كانت قد نجت بطريقة ما من حمض المعدة.

وقال الأطباء: "تمثل هذه الحالة اكتشافا نادرا للغاية بمنظار القولون.. هذا الحالة تشكل لغزا يتوجب حله لمعرفة كيف وصلت تلك الذبابة إلى القولون".

وذكر المريض أنه لم يتناول أي طعام في اليوم الذي سبق التنظير، وأنه اكتفى بشرب السوائل المسهلة التي تخرج كافة الطعام والفضلات من الأمعاء.

وقبل ذلك بيوم (قبل 48 ساعة من التنظير)، أوضح المريض أنه تناول البيتزا وقطعا من الخس، دون أن يرى أية حشرات في طعامه.



