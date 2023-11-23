قبول استقالة الغيلاني..محمد علي الجنيبي رئيساً لشركة الكرة ببني ياس

قرر مجلس إدارة نادي بني ياس، تعيين محمد علي الجنيبي رئيساً لشركة كرة القدم بالنادي خلفاً لعبدالله الغيلاني رئيس الشركة السابق.

و علم "البيان" أن مجلس إدارة النادي قبل استقالة عبدالله الغيلاني رئيس الشركة التي كان قد تقدم بها مؤخراً، قبل أن يقرر إسناد المهمة إلى الجنيبي.

يذكر أن بني ياس يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 10 نقاط، و يستعد لمواجهة حتا على ملعب الأخير بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

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