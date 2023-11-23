قبول استقالة الغيلاني..محمد علي الجنيبي رئيساً لشركة الكرة ببني ياس

(MENAFN
- Al-Bayan)
قرر مجلس إدارة نادي بني ياس، تعيين محمد علي الجنيبي رئيساً لشركة كرة القدم بالنادي خلفاً لعبدالله الغيلاني رئيس الشركة السابق.
و علم "البيان" أن مجلس إدارة النادي قبل استقالة عبدالله الغيلاني رئيس الشركة التي كان قد تقدم بها مؤخراً، قبل أن يقرر إسناد المهمة إلى الجنيبي.
يذكر أن بني ياس يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 10 نقاط، و يستعد لمواجهة حتا على ملعب الأخير بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN23112023000110011019ID1107478151
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.