إقبال كبير على المشاركة في سباق زايد الخيري

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري برئاسة الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي اكتمال الترتيبات لانطلاقة فعاليات السباق عند الساعة السابعة صباح بعد غدٍ السبت في جزيرة الريم، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ووسط إقبال كبير على المشاركة في السباق.

وتوافد المشاركون في السباق إلى «الريم مول» لاستلام زي المشاركة الذي يحمل شعار السباق الرسمي بعد اكتمال إجراءات التسجيل، استعداداً للحدث الأبرز الذي يمثل «رسالة حب ووفاء» للوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مسافات 3 و5 و10 كيلومترات، للجري أو مجرد المشي، وسيتم تتويج الفائزين بعد انتهاء مجريات الحدث.

وأكدت اللجنة العليا للبطولة أن الفرصة متاحة للمشاركة في السباق البالغ جائزته مليون درهم، مع بدء العد التنازلي للانطلاقة المرتقبة، وتوفير جميع المتطلبات التي تعزز نجاحه وتميزه، ورسالته الإنسانية بتخصيص ريعه لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية، للعلاج والأبحاث المبتكرة لمحاربة أمراض السرطان.

ترسيخ

وانطلق ماراثون زايد الخيري لأول مرة بإمارة أبوظبي في عام 2001، ترسيخاً لمعاني العطاء والخير والعون للإنسانية بشكل عام، والمرضى بشكل خاص.

وتتضمن فعاليات الحدث لموسم 2023 - 2024، سباق أبوظبي الخيري بعد غد، وسباق جمهورية مصر العربية في ديسمبر المقبل، وسباق الولايات المتحدة الأمريكية في أبريل 2024، فيما تحتضن ولاية كيرلا الهندية السباق الرابع لأول مرة في 2024.

وأكد الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، أن السباق الخيري الكبير يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، ويمثل حدثاً مجتمعياً لجميع الأفراد والعائلات والأندية والعدائين، لتواجدهم ومشاركتهم وسط أجواء التحدي والحماس والمنافسة على القيم الإنسانية الجميلة التي يمثلها، إضافة إلى الجائزة المالية التي تبلغ مليون درهم، وتوزع على الفائزين حسب الفئات والمسافات.

وتوجه الكعبي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، على دعمه للسباق، وحرصه على ترسيخ رسالته الإنسانية والنبيلة، ودوره في تأكيد مكانة وريادة دولة الإمارات في دعم جهود العمل الإنساني على المستوى العالمي.

وأضاف: فخورون بالرسالة السامية التي يمثلها الحدث، وتخصيص جميع عائدات هذه النسخة لدعم العلاجات المبتكرة والمنقذة لحياة مرضى السرطان من خلال مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، ونتوقع مشاركة كبيرة من جميع أفراد المجتمع، والتفاعل الواسع مع أهداف السباق، ونشكر جميع الشركاء على الجهود المخلصة في دعم الترتيبات التنظيمية والفنية.

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