طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا يصبح غائما أحياناً على الجزر مع تكون السحب الركامية على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية ليلاً وصباح السبت يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

و أوضح المركز في بيانه اليومي ان حركة الرياح شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ، قد يضطرب أحياناً ليلاً مع السحب ويحدث المد الأول عند الساعة 10:39 و المد الثاني عند الساعة 23:02 و الجزر الأول عند الساعة 17:06 والجزرالثاني عند الساعة 04:43 .

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 20:06 والمد الثاني عند الساعة 07:08 و الجزر الأول عند الساعة 13:29 والجزر الثاني عند الساعة 01:33.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 22 90 50

دبي 30 23 90 50

الشارقة 30 21 90 50

عجمان 28 22 90 55

أم القيوين 29 19 95 55

رأس الخيمة 30 19 85 40

الفجيرة 28 23 75 45

العـين 28 17 90 40

ليوا 28 18 95 45

الرويس 26 22 85 55

السلع 26 20 85 45

دلـمـا 26 23 85 55

طنب الكبرى 27 24 80 50

الصغرى 27 24 80 50

أبو موسى 27 24 80 50

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