مورينيو: يوماً ما سأنضم إلى الدوري السعودي



صرح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي بأنه سينضم في يوم ما إلى الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، من دون تحديد سقف زمني لذلك.

وينتهي عقد جوزيه مورينيو (60 عاما) مع فريق روما "الذئاب" بنهاية الموسم الجاري (2023-2024) وسط تضارب الأنباء حول تمديد تعاقده أو الرحيل وخوض تجربة في دوري جديد.

وارتبط اسم المدرب البرتغالي بالانتقال للدوري السعودي للمحترفين، بعد الطفرة في التعاقدات العالمية بالمسابقة منذ انضمام مواطنه النجم كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر في يناير 2022، واستقطاب أفضل اللاعبين والمدربين من أنحاء العالم.

وقال مورينيو في مقابلة مع (Rai1) الإيطالية، عند سؤاله حول إمكانية التدريب في الدوري السعودي: "أعتقد أنني سأذهب وأدرب هناك، نعم.. لكن ذلك اليوم لن يكون غدا أو بعد غد...".

وعلى هامش المقابلة استبعد مورينيو فكرة العودة إلى تدريب ريال مدريد، الذي أشرف على تدريبه بين عامي (2010 و2013).

يذكر أن جوزيه مورينيو، أشرف على تدريب أندية كبيرة مثل ريال مدريد وتشيلسي وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد وبورتو، على مدار 23 عاما من مسيرته التدريبية، ويمتلك 26 لقبا.

فاز مورينيو "السبيشال وان" بجائزة أفضل مدرب في العالم 4 مرات، ويعتبر المدرب الوحيد في تاريختاريخ كرة القدم، الذي حقق بطولات الاتحاد الأوروبي الثلاثة المعتمدة للأندية، إذ حصد لقب دوري أبطال أوروبا عامي (2004 و2010)، والدوري الأوروبي عامي (2003 و2017)، ثم البطولة الثالثة الجديدة دوري المؤتمر الأوروبي مع روما عام 2022.

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