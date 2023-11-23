هند صبري تترك برنامج الأغذية العالمي بسبب تجويع غزة

أعلنت الممثلة التونسية هند صبري استقالتها من منصبها الشرفي في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كسفيرة للنوايا الحسنة، على خلفية استخدام "التجويع والحصار كأسلحة حرب" في قطاع غزة.

وكتبت صبري عبر حسابها على منصة إكس "الأربعاء" "بعد 13 عاماً من العمل الإنساني عبر العالم... استقيل من برنامج الغذاء العالمي".

ونشرت صبري بيانا أكدت فيه محاولاتها "الدعوة والضغط بقوة من أجل وقف إطلاق النار الإنساني والفوري في قطاع غزة، والاستفادة من نفوذ البرنامج لمنع استخدام التجويع كسلاح حرب".

وتابعت "مع ذلك، فقد تم استخدام التجويع والحصار كأسلحة حرب على مدى الأيام الستة والأربعين الماضية ضد أكثر من مليوني مدني في غزة".

وأكدت الفنانة التونسية أنها لن تتخلى عن دورها "الإنساني والمجتمعي"، لكنها أوضحت أنها ستقوم به "بصيغ أخرى ومختلفة".

ومن جهته وجّه برنامج الأغذية العالمي الشكر إلى صبري ووصفها في بيان الخميس بأنها "ألهمتنا حقا باستجابتها السريعة لحالات الطوارئ.. ومكنت مساهماتها برنامج الأغذية العالمي من تقديم المساعدات الغذائية في الوقت المناسب لمن هم في أمسّ الحاجة إليها خلال الفترات الحرجة".

ويعيش 2,4 مليون فلسطيني تحت حصار مطبق تفرضه إسرائيل منذ التاسع من أكتوبر، ردّا على هجوم حركة حماس غير المسبوق على الدولة العبرية والذي اندلعت الحرب على إثره.

وقدمت صبري العديد من الأعمال السينمائية والدرامية وبرز ظهورها بشكل خاص على الساحة الفنية المصرية عندما اختارتها المخرجة المصرية إيناس الدغيدي عام 2001 لتكون بطلة فيلمها "مذكرات مراهقة" بعد دورها في الفيلم التونسي-الفرنسي "صمت القصور". وفي مايو عُرض فيلمها "بنات ألفة" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي ونافس على السعفة الذهبية خلال الدورة السادسة والسبعين للمهرجان.