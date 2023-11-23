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الإمارات تتأثر بامتداد منخفض جوي من الجمعة حتى السبت

11/23/2023 9:33:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تتأثر الامارات بحالة جوية من مساء الغد "الجمعة" حتى بعد ظهر يوم "السبت" نتيجة لمرور امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا بشكل سريع على الدولة مصاحباً معه تشكلات مختلفة من السحب قادمه من الغرب يتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار على المناطق الساحلية والشمالية تمتد على بعض المناطق الشرقية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا يصبح غائما أحياناً على الجزر مع تكون السحب الركامية على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية ليلاً وصباح "السبت" يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وأوضح المركز في بيانه اليومي ان حركة الرياح شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ، قد يضطرب أحياناً ليلاً مع السحب ويحدث المد الأول عند الساعة 10:39 و المد الثاني عند الساعة 23:02 و الجزر الأول عند الساعة 17:06 والجزر الثاني عند الساعة 04:43 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 20:06 والمد الثاني عند الساعة 07:08 والجزر الأول عند الساعة 13:29 والجزر الثاني عند الساعة 01:33.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

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