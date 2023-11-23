ازدهار قطاع رياضات التحدي والمغامرة في دبي يؤكد مكانتها كوجهة رئيسية للسياحة الرياضية



تواصل دبي تعزيز مكانتها كوجهة عالمية لرياضات وسباقات التحدي والمغامرة من خلال استضافة وتنظيم العديد من البطولات الدولية والمحلية على مدار العام، ما يعكس استهداف دبي لتعزيز موقعها كمدينة لرياضات التحدي ووجهة عالمية مفضلة لتنظيم مثل هذه البطولات بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وذلك مع تنوع رياضات التحدي المقامة في مختلف مناطق دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، والتي تستقطب آلاف المشاركين من المحترفين والهواة ومختلف الفئات العمرية، مع تطلبها لمستويات عالية من اللياقة البدنية.

وتشهد منطقة حتّا تطوراً لافتاً كوجهة سياحية علاوة على تنامي جاذبيتها كمركز عالمي لسباقات التحدي بشكل خاص، بأجندة مزدحمة بالسباقات والفعاليات الرياضية المحلية والدولية على مدار أغلب شهور العام، مستقطبةً الرياضيين إليها من داخل الدولة، وكذلك هواة المغامرة من خارجها والذين يحرصون على زيارة دبي خصيصاً للمشاركة في هذه السباقات على اختلاف أشكالها.

ويأتي سباق "سبارتن حتّا" أحد أصعب سباقات التحمُّل في العالم، وغيره من الفعاليات الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي في منطقة حتّا ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز مكانة هذه المنطقة المتفردة كوجهة نموذجية لسياحة المغامرات وبطولات التحدي، وفي إطار الخطة التنموية الشاملة لتطوير المنطقة بشكل عام وتعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية ورياضية نموذجية، في ضوء ما تمتلكه من مقومات تجمع بين عناصر جمال البيئة الطبيعية من جبال وسهول وأجواء خلوية رائعة، وذلك في إطار رؤية شاملة لترسيخ مكانة دبي كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم.

ثلاث فئات رئيسية

وتحتضن منطقة حتّا سباق "سبارتن" ، يومي 25 و26 نوفمبر الجاري بين جبالها ووديانها الرائعة، وضمن فئات مختلفة، هي فئة نصف ماراثون المحترفين لمسافة 21 كم، وفئة السوبر لمسافة 10 كم، وفئة السبرنت لمسافة 5 كم، وفئة الأطفال، ما يجعله فعالية رياضية متنوعة وتحدياً حقيقياً لجميع المشاركين، حيث يتضمن السباق ثلاث فئات رئيسية، هي سبارتن سبرنت الخاصة بالهواة والمبتدئين، وسبارتن بيست الخاصة بالمحترفين وهي الأصعب على الإطلاق، ويشارك فيها فئة محددة من المتنافسين القادرين على تجاوز عقبات هذا النوع من السباقات وإكماله حتى نهايته، بالإضافة إلى الفئة الثالثة وهي المخصصة للأطفال من عمر 4 سنوات إلى 15 عاماً، وهي سبارتن جونيور.

ويمتد سباق السرعة "سبارتن سبرنت" إلى مسافة 5 كم، ومن المتوقع أن ينهي أسرع مشارك لهذا السباق خلال 40 دقيقة، وتعد هذه الفئة من السباق هي الأقصر في المسافة، وهي مناسبة للرياضيين من جميع الفئات المبتدئين أو الهواة، ويتضمن ما بين 20 إلى 23 عقبة منها الوحل والنار والحوائط والأسلاك الشائكة، ويمكن للمشاركين إكمال السباق بالسرعة العادية حسب قدرة كل متسابق.

كما يمتد سباق الوحش "سبارتن بيست" إلى مسافة 21 كم، ويشمل ما بين 30 إلى 35 عقبة، ويتوقع أن يصل أسرع متسابق إلى خط النهاية في زمن قدره ثلاث ساعات، ويعد هذا السباق هو الأصعب على الإطلاق، فهو يختبر القدرة على التحمل والمثابرة والتركيز أيضاً. أما السباق الثالث، فيخصص إلى فئة الأطفال والناشئين من عمر 4 أعوام حتى عمر 15 عاماً وهو «سبارتن جونيور»، ويمتد إلى مسافة 1.5 كم، ويكون فيه التركيز على اللعب الجماعي والمرح والتوغل في الوحل، ويتضمن ما بين 7 إلى 14 عقبة.

ومن المنتظر أن يشارك في هذا الحدث الرياضي المثير أكثر من 3500 مشارك من مختلف الجنسيات، كما يتوقع المنظمون أن يشكل الرياضيون الدوليون ما بين 30% إلى 35% من إجمالي المشاركين في السباق.

وجهة نموذجية للسياحة الرياضية

ورحب سعادة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، بعودة سباق سبارتن الدولي إلى حتّا، وقال "إن عودة السباق إلى حتا والمشاركة المحلية والدولية القوية فيه تعكس توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة بزيادة وتيرة العمل وتقديم مبادرات وبرامج وتنظيم فعاليات وبطولات جديدة تتناسب مع التطورات السريعة التي تشهدها دبي على الصعيد الرياضي، والتي تمت بلورتها ضمن خطة استراتيجية لتطوير القطاع الرياضي في دبي حتى العام 2033."

وأضاف: "تتجلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها حتا كوجهة نموذجية للسياحة الرياضية من خلال استقطاب المزيد من البطولات والفعاليات الدولية، وزيادة أعداد المشاركين في الفعاليات المجتمعية والتنافسية، وإطلاق المبادرات التي تواكب النمو والتطور الذي تشهده حتّا بشكل خاص ودبي بشكل عام بفضل ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية قوية ومرافق رياضية وسياحية وخدمية وملاعب عالمية المستوى، والعديد من المميزات الأخرى التي تتفرد بها دبي، الأمر الذي يعزّز من الفرص المتاحة أمام المستثمرين ومنظمي الفعاليات الرياضية الكبرى."

خطة شاملة

ويشكل التطوير الشامل لمنطقة حتّا محوراً رئيسياً ضمن محاور خطة دبي الحضرية 2040، حيث تركز خطة تطوير حتا على الحفاظ على بيئتها الطبيعية المتميزة بطبيعتها الجبلية، وتعزيز قدرتها التنافسية السياحية، وتطوير المنطقة من خلال توسيع دائرة الشراكات مع القطاع الخاص. كما تتضمن الخطة حزمة من المشاريع التي تخدم منطقة حتا وأهالها وتلبي احتياجاتهم، وتركز على أربعة محاور استراتيجية، هي: جودة الحياة، والسياحة، والرياضة والأنشطة، والاستدامة، إذ تهدف الخطة إلى الارتقاء بقدرات منطقة حتّا كوجهة مثالية لمزاولة الأعمال والاستثمار، ومقصد سياحي رائد على المستوى المحلي والعالمي.

مرافق رياضية متطورة

كذلك تستهدف الخطة استكمال تنمية وتطوير حتا من خلال تعزيز عناصر جودة الحياة وفرص الاستثمار لأهالي حتا، ودعم السياحة المحلية وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والمحافظة على تراث وطبيعة حتا، وتعزيز السياحة والرياضة الجبلية في حتا، وتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية من الطراز العالمي الرفيع.

­ وتشمل خطة التطوير أيضا توفير وتحسين كفاءة المرافق والخدمات العامة لأهالي وزوار حتا، وتطوير منظومة تنقل مستدامة تتضمن توفير حافلات مباشرة من دبي إلى حتا مع تخصيص أماكن للدراجة الهوائية والسكوتر في الحافلة، وتقديم خدمة مشاركة الرحلات بالتعاون مع القطاع الخاص، وتوفير حافلات سياحية تقوم بجولة على المناطق السياحية والتراثية مثل وادي هب، وسد حتا، والقرية التراثية، وحديقة التل، وتوفير خدمة حافلات تحت الطلب للتنقل في حتا عبر التطبيق الذكي، وخدمة تأجير المركبات الذكية بالساعات إلى حتا، وتنفيذ خطة خمسية لتطوير مسارات الدراجات الهوائية والسكوتر من خلال توفير شبكة مسارات تغطي كافة مناطق الجذب والمناطق السكنية لتصل إلى 120 كم، بالإضافة الى تنفيذ أطول مسار جبلي للدراجات الجبلية في الدولة بمواصفات عالمية لإقامة المسابقات والفعاليات الدولية وتوفير استراحات ومرافق خدمية متكاملة على امتداد المسارات الجبلية. وتشمل توفير وتحسين كفاءة المرافق والخدمات العامة المرافق لدعم السياحة في حتا.



منشآت مستدامة

كما تستهدف خطة حتا التطويرية توفير منشآت فندقية مستدامة تضم خدمات متعددة لجميع فئات المجتمع، ودعم السياحة والأنشطة السياحية والرياضية. وضمن الخطة سيتم إنشاء منتجع جبلي صحي لممارسة رياضات وأنشطة خاصة تتناسب مع طبيعة حتا، وتوفير نظام نقل سياحي للمنحدرات (Funicular)، ويعتبر الأول من نوعه في المنطقة لتسهيل حركة الزوار إلى منطقة السد، وتنفيذ درج بتصميم معماري حديث لوصول الزوار إلى منطقة السد وتوفير عدد من الجلسات والاستراحات ضمن المسار، وتعزز هذه المبادرات من تنافسية حتا في المجال السياحي، حيث من المتوقع أن يجذب المشروع مليون راكب سنويا.

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