1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 343 مبايعة بقيمة 1.19 مليار درهم منها 62 مبايعة للأراضي بقيمة 426.25 مليون درهم و281 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 764.35 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 140 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 21.76 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 21.18 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة سيح شعيب 1 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 31.49 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 16.57 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 29.77 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 40.5 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 34.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 18.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 48.65 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 74.54 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 77.91 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 379 مليون درهم منها 21 رهن أراض بقيمة 190 مليون درهم و94 رهن فلل وشقق بقيمة 189.53 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 34.99 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 39 هبة بقيمة 101.15 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحبية الثانية بقيمة 20 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 18.65 مليون درهم.





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