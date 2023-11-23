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فتوح يثير الجدل بظهوره مع لاعبي الأهلي - صورة

11/23/2023 9:22:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثار أحمد فتوح، لاعب الزمالك ومنتخب مصر، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الجماهير المصرية خلال الساعات الأخيرة.
وانتشرت صور حضور فتوح، افتتاح أحد الملاعب الخاصة لحسين الشحات لاعب الأهلي، إلى جانب عدد من نجوم المارد الأحمر.
وتواجد فتوح إلى جانب محمود كهربا وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة" وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وغيرهم من نجوم الفريق الأحمر، دون تواجد أي لاعب من الزمالك.
ومع انتشار الصور، توقعت الجماهير احتمالية حسم الأهلي لصفقة فتوح، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري مع الزمالك.
وساءت علاقة فتوح مع الزمالك في الفترة الأخيرة، بعد خلافات حول تجديد التعاقد، إلى جانب إيقافه لمدة شهر وعرضه للبيع على خلفية خروجه من أحد معسكرات الفريق الأبيض، دون إذن مسبق.
و في وقت سابق أن كولر مدرب الأهلي، منح إدارة ناديه الضوء الأخضر لضم فتوح، في ظل رغبته بضم لاعب بديل للتونسي علي معلول في الجبهة اليسرى.




ملاعب

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