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القسام: قصفنا مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية

11/23/2023 9:22:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها قصفت مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية.


وكانت القسام أعلنت قبل قليل، أنها استهدفت حشود قوات الاحتلال في كيبوتس حوليت، بصواريخ من طراز "رجوم" قصيرة المدى.


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