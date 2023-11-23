القسام: قصفنا مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية
التاريخ
11/23/2023 9:22:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها قصفت مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية.
وكانت القسام أعلنت قبل قليل، أنها استهدفت حشود قوات الاحتلال في كيبوتس حوليت، بصواريخ من طراز "رجوم" قصيرة المدى.
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