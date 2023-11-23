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8 ملايين وإطلاق نار.. سرقة جديدة في محيط ميسي

11/23/2023 9:22:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض أحد المحيطين بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لحادث سرقة جديد، لتبرز مرة أخرى التهديدات المتكررة التي تحاصر "البرغوث" وعائلته وكذلك عائلة زوجته أنتونيلا.
وهاجمت مجموعة من المجرمين عائلة أنتونيلا روكوزو، زوجة ميسي، الأربعاء، وسرقت 8 ملايين بيزو (22 ألفا و443 دولارا) في مدينة روزاريو شمال شرقي البلد اللاتيني.
ووقع الهجوم على ابنة عم روكوزو، أوجستينا سكاليا، التي تم اعتراضها مع موظفة في سوبر ماركت العائلة، عندما كانا ينتقلان لإيداع المبلغ في أحد البنوك.
وبعد التحرك أمتار معدودة بعيدا عن السوبر ماركت، المملوك لعائلة زوجة ميسي، ركضت سيارة بيضاء ذات نوافذ معتمة بموازاة سيارة سكاليا وحاولت اعتراضها، فحاولت الهروب لتجنب الاصطدام.
وأثناء زيادة السرعة، اصطدمت ابنة عم روكوزو بسيارة ثانية منعتها من المناورة، وعندها أطلق أحد اللصوص رصاصة على النافذة الخلفية للسيارة السوداء لإجبارها على التوقف.
وفي تلك اللحظة، ترجل شخصان من السيارة البيضاء، وحطما زجاج النوافذ وسرقا حقائب الأموال التي كانت بحوزة الضحية.
بالنسبة للشرطة، لم يكن هذا حدثا "من قبيل المصادفة"، بل كان اللصوص يعرفون ما يبحثون عنه، ولهذا السبب تم استجواب العائلة وموظفي السوبر ماركت الآخرين.
وأضاف سانتاماريا: "نجري استجوابات لمعرفة من كان على علم بنقل المبلغ".
من جهته، اعتبر مكتب المدعي العام الإقليمي في روزاريو أن مركبتين شاركتا في عملية السطو الموصوفة، رغم أن ملابسات القضية "لا تزال غير معلومة".
وهذه هي الحادثة الثانية التي تتعرض لها عائلة زوجة ميسي، بعد أن سجل المتجر في مارس/آذار الماضي حادث إطلاق نار، وتسليم رسالة تهديد لنجم كرة القدم مفادها "ميسي، نحن في انتظارك".
كما هددت عمدة روزاريو، فقالوا ضمن الرسالة نفسها "جافكين تاجر مخدرات، لن يعتني بك".
وفي تلك المناسبة، تم إطلاق 14 رصاصة على واجهة السوبر ماركت، ولا تزال القضية قيد التحقيق الجنائي.

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