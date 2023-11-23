الشهيدة آيات خضورة بآخر كلماتها: حلمي ما نكون اشلاء

الشهيدة آيات خضورة بآخر كلماتها: حلمي ما نكون اشلاء
التاريخ
11/23/2023 9:22:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - الشهيدة آيات خضورة بآخر كلماتها: حلمي ما نكون اشلاء
MENAFN23112023000208011052ID1107478094
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