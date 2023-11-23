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نجل مدافع برشلونة السابق يعرض خدماته على ريال مدريد

11/23/2023 9:22:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عرض أحد لاعبي منتخب فرنسا خدماته على إدارة ريال مدريد، بهدف الانضمام لصفوف الملكي خلال الموسم الحالي.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أوسكار دامياني، وكيل جيفرين تورام، نجم نيس ومنتخب فرنسا، قد عرض خدمات اللاعب على ريال مدريد.
وصرح دامياني: "سيكون جيفرين (22 عاما) خيارا مناسبا بشكل أفضل لريال مدريد. لقد أوصيت كارلو أنشيلوتي (مدرب الميرينجي) بالتعاقد معه".
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد قد يدرس التعاقد مع لاعب وسط جديد، سواء في الميركاتو الشتوي أو الصيف المقبل.
ويعاني ريال مدريد حاليا من إصابة الثنائي أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا في خط الوسط.
وأوضحت الصحيفة أن عقود لوكا مودريتش وتوني كروس تنتهي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي قد يحتاج الميرنجي لتعويضهما في الصيف المقبل.
ويعد جيفرين نجل مدافع برشلونة ويوفنتوس السابق ليليان تورام.

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