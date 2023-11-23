مستعمرون يقطعون أشجار مثمرة ويدمرون خيمة في الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قطع مستعمرون مسلحون، اليوم الخميس، عددا من الأشجار المثمرة، ودمروا خيمة، وسرقوا معدات زراعية للمواطنين الفلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل.
وذكرت مصادر لـ"وفا "، أن مجموعة من المستعمرين المسلحين من مستعمرة "خافات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في مسافر يطا، هاجموا حقول المواطنين الفلسطينيين في منطقة شعب التوانه، وقطعوا عددا من الأشجار المثمرة، وهدموا خيمة ومرافقها.
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