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تفاصيل جديدة عن مفاوضات الاتحاد السعودي مع محمد صلاح

11/23/2023 9:22:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ما زال انتقال النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي إلى نادي الاتحاد السعودي الشغل الشاغل في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، رغم مرور شهرين على إغلاق الانتقالات الصيفية.
وحاول الاتحاد التعاقد مع صلاح، حتى الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي، حيث قدم عرضا وصل إلى 215 مليون يورو لليفربول، حسب بعض التقارير.
وفي هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي عوض الغامدي، عن امتلاكه معلومات تؤكد إعطاء الفرعون المصري، موافقته للانتقال إلى العميد الاتحادي، في الصيف الماضي.
وأوضح الغامدي في تصريحات مع برنامج "الحصاد الرياضي"، مساء الأربعاء، أن محمد صلاح وافق على الانتقال إلى نادي الاتحاد، ولو على سبيل الإعارة.
وأكد الإعلامي الرياضي، على أن هناك من حرم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، من التعاقد مع صلاح، على الرغم من موافقة اللاعب.
يذكر أن معظم التقارير المحلية والعالمية، ذكرت أن السعودية ستعود إلى صلاح مجددا، في صيف عام 2024؛ ولكن ليس شرطا لنادي الاتحاد، حيث قد ينضم إلى أي فريق آخر تابع لصندوق الاستثمارات "الهلال والنصر والأهلي".

ملاعب

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