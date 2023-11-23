أسباب عسر القراءة لدى الأطفال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت أنيته هوينغهاوس من الرابطة الألمانية لعسر القراءة والحساب، إن عسر القراءة لدى الأطفال يعني مواجهة صعوبات في القراءة عند تهجئة الكلمات وكتابتها وسرعة القراءة وفهم مضمون النص.
وأوضحت أن أسباب عدة، وأبرزها اضطراب بيولوجي عصبي ناجم عن خلل وراثي يؤدي إلى قلة اتصال الروابط العصبية في مركز اللغة في الدماغ بشكل كاف.
وتشمل الأسباب الأخرى أيضاً ضعف السمع، أو البصر، أو مشاكل التركيز، بسبب اضطراب فرط الحركة، ونقص الانتباه.
ومن الأسباب أيضاً المشاكل الاجتماعية والنفسية مثل انفصال الوالدين أو التعرض للتنمر.
ويجب استشارة طبيب نفسي أو متخصص في التخاطب فور ملاحظة علاماته لتحديد سببه والعلاج في الوقت المناسب.
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