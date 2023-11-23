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الاحتلال يدمر 3 مساجد بخان يونس

11/23/2023 9:21:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي دمر 3 مساجد بخان يونس جنوبي القطاع.


وأشار مدير المكتب إلى أن آبار المياه لا تعمل في شمال غزة بسبب غياب الكهرباء والوقود، موضحا "نحن على أبواب مجاعة حقيقية في شمال القطاع، لأن الاحتلال رفض السماح بدخول الغذاء".


كما استغرب مدير المكتب الإعلامي "موقف الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية" من اعتقال مدير مجمع الشفاء بغزة محمد أبو سلمية من قبل قوات الاحتلال.


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