الاحتلال يدمر 3 مساجد بخان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي دمر 3 مساجد بخان يونس جنوبي القطاع.
وأشار مدير المكتب إلى أن آبار المياه لا تعمل في شمال غزة بسبب غياب الكهرباء والوقود، موضحا "نحن على أبواب مجاعة حقيقية في شمال القطاع، لأن الاحتلال رفض السماح بدخول الغذاء".
كما استغرب مدير المكتب الإعلامي "موقف الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية" من اعتقال مدير مجمع الشفاء بغزة محمد أبو سلمية من قبل قوات الاحتلال.
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