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التخلص من الاكتئاب- 5 فوائد للاستحمام بالماء البارد في الشتاء

11/23/2023 9:21:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتخوف بعض الأشخاص من اللجوء إلى الاستحمام بالماء البارد أثناء فصل الشتاء، إلا أنه يقدم العديد من الفوائد الصحية للجسم سواء للأطفال أو الكبار، فما فوائده؟


فوائد للاستحمام بالماء البارد في الشتاء


1- يعزز الدورة الدموية في الجسم
يسمح الاستحمام البارد للدم بالانتقال إلى جميع أعضاء الجسم، لذلك فإن الاستحمام بالماء البارد يمكن أن يكون مفيدًا في تقوية الشرايين وخفض ضغط الدم، وبالتالي، سيكون الشخص قادرًا على الحفاظ على لياقته البدنية طوال اليوم.


2- فوائد خاصة للبشرة والشعر
يمكن أن يتسبب الاستحمام بالماء الساخن خلال أيام فضل الشتاء في جفاف الجلد، مما يؤدي إلى تهيج الجلد والإصابة بالطفح الجلدي، لذلك فإن الاستحمام بالماء البارد قد يؤدي إلى شد البشرة والمسام، مما يمنعها من الانسداد.


3- تقوية مناعة الجسم
الماء البارد يساعد في تقوية المناعة، خاصة في ظل دوره في اكتساب نسبة أعلى من خلايا الدم البيضاء ومعدل أيضًا مرتفع وبالتالي ينشط جهاز المناعة لدى الشخص.


4- المساعدة على الاستشفاء العضلي
الاستحمام البارد سيساعد الشخص على التغلب على آلام العضلات.


5- يساعد في علاج الاكتئاب
الماء البارد له تأثير إيجابي وفي تحسين الحالة المزاجية وبالتالي، الشعور براحة أكبر والمساعدة في علاج الاكتئاب.

الكونسلتو

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