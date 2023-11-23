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برشلونة في مأزق بسبب تير شتيغن

11/23/2023 9:21:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحوم الشكوك حول مشاركة حارس المرمى الألماني مارك أندري تير شتيغن خلال مواجهة فريقه برشلونة القادمة أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.
وتدرب الفريق الكتالوني اليوم الخميس تحت قيادة المدرب تشافي هرنانديز، في حصة غاب عنها تير شتيغن.
ويواصل الحارس الألماني الشكوى من مشكلات في الظهر، لذا فمن المحتمل أن يغيب عن مواجهة الليغا المقبلة.
وغادر الحارس معسكر منتخب ألمانيا يوم الجمعة الماضي عقب معاناته من آلام حادة في منطقة الظهر، ولم يتدرب هذا الأسبوع بشكل طبيعي تحت قيادة تشافي.
وكان برشلونة قد تعرض لضربة أخرى خلال فترة التوقف الدولي بإصابة لاعب وسطه غافي لفترة طويلة بسبب قطع في الرباط الصليبي للركبة.
ويتطلع برشلونة لمواصلة الانتصارات من أجل المنافسة على صدارة الليغا، حيث يبتعد بفارق أربع نقاط عن جيرونا المتصدر وبنقطتين عن ريال مدريد الوصيف.

ملاعب


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