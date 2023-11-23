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الدوري الإنجليزي يشن حملة شرسة ضد المدربين

11/23/2023 9:21:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة ديلي ميل أن رابطة المحترفين الإنجليزية قررت شن حملة شرسة ضد مدربي أندية "البريميير ليغ" بعدما تعددت تجاوزاتهم ضد الحكام في الفترة الماضية.
قالت الصحيفة البريطانية إن "الدوري الإنجليزي ورابطة الدوري أطلقا حملة ضد اللاعبين والمديرين الذين يظهرون معارضة للحكام خلال المباريات، وتوجيه الحكام، ليكونوا أكثر صرامة في التعامل مع أي تجاوزات".
وأضافت "أوضح الاتحاد الإنجليزي في اجتماع الأسبوع الماضي، أنه في المستقبل سيتم توجيه الاتهام إلى أي ناد يقدم دعماً علنياً للمدربين الذين ينتقدون الحكام بشدة مع احتمالية فرض غرامات كبيرة".
وتابعت "شهد الاجتماع أيضاً مناقشات حول قضايا تحكيمية أخرى ظهرت هذا الموسم، مثل زيادة الوقت المحتسب بدل الضائع من قبل المسؤولين، والذي أصبح مصدر إحباط للاعبين والمدربين".


وأشارت الصحيفة إلى أن من ضمن المقترحات التي من الممكن مناقشتها هي طرد اللاعبين لمدة 10 دقائق، وفقاً للحالة على غرار ما يحدث في رياضة الرغبي.

ملاعب

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