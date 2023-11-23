النرويج تختبر قذيفة مدفعية تطلق إلى مسافة قياسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بدأت شركة Nammo النرويجية، في تطوير قذيفة مدفعية، قادرة على إصابة الأهداف على مسافة تزيد عن 140 كيلومترا.أفادت بذلك صحيفة The Wall Street Journal نقلا عن الشركة المصنعة للقذيفة.

وقالت الصحيفة، إن شركة Nammo تُجري بالتعاون مع شركة "بوينغ" الأمريكية اختبار القذيفة المذكورة. وقال الناطق باسم شركة "بوينغ" إن اختبارات القذيفة في ولاية أريزونا الأمريكية سجلت رقما قياسيا عالميا. بينما لم يذكر أية معلومات إضافية بهذا الشأن، واكتفى بالقول إن القذائف الجديدة مزودة بمحركات نفاثة ذات مرور للهواء المباشر المستقيم، ما سمح بزيادة احتياطي الوقود ومدى إطلاق القذيفة، إذ إنه لا يتم استخدام مؤكسد في هذه الحال.

مع ذلك فإن مدير برنامج تطوير القذيفة في شركة Nammo أيفيند ليان قال إن محرك القذيفة خضع لاختبارات مختلفة 450 مرة، وأضاف أن المهمة الرئيسية للتطوير هي ضمان قدرة مكونات القذيفة على العمل عند الضغط عليها الذي يظهر لحظة إطلاقها. وأشار المصمم إلى أن القذيفة ستكون جاهزة بعد 3 أعوام على أقل تقدير.

روسيا اليوم