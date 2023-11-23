بوكا جونيورز يودع كأس الأرجنتين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ودع بوكا جونيورز اليوم الخميس، بطولة كأس الأرجنتين لكرة القدم بسقوطه أمام إستوديانتيس 2-3 في الدور نصف النهائي، في مباراة أقيمت على إستاد ماريو ألبرتو كيمبيس.
استهل لاعب ليغانيس السابق، جيدو كاريو، التسجيل لإستوديانتيس بعد انطلاق المباراة بثلاث دقائق، وبعدها تعرض مدافع بوكا، الأوروغوياني مارسيلو ساراتشي للطرد (ق15).
وعكس التوقعات نجح بوكا في قلب النتيجة بهدفين لميغيل ميرينتيل (ق29 وق43).
لكن مع انطلاق الشوط الثاني نجح المهاجم البديل، ماورو بوسيلي، في إدراك التعادل لإستوديانتيس (ق46)، قبل أن ينجح نفس اللاعب في تسجيل هدف الفوز (ق63) والإطاحة ببوكا من البطولة.
ويحتاج بوكا، وصيف بطل كأس ليبرتادوريس لهذا العام، إلى معجزة من أجل بلوغ نسخة العام القادم، حيث يتعين عليه الفوز في مباراته الأخيرة بكأس الدوري أمام جودي كروز، وانتظار خسارة كل من سان لورنزو، روساريو سنترال وإستوديانتيس نفسه في مباراتهم القادمة.
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