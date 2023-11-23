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بوكا جونيورز يودع كأس الأرجنتين

11/23/2023 9:21:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ودع بوكا جونيورز اليوم الخميس، بطولة كأس الأرجنتين لكرة القدم بسقوطه أمام إستوديانتيس 2-3 في الدور نصف النهائي، في مباراة أقيمت على إستاد ماريو ألبرتو كيمبيس.
استهل لاعب ليغانيس السابق، جيدو كاريو، التسجيل لإستوديانتيس بعد انطلاق المباراة بثلاث دقائق، وبعدها تعرض مدافع بوكا، الأوروغوياني مارسيلو ساراتشي للطرد (ق15).
وعكس التوقعات نجح بوكا في قلب النتيجة بهدفين لميغيل ميرينتيل (ق29 وق43).
لكن مع انطلاق الشوط الثاني نجح المهاجم البديل، ماورو بوسيلي، في إدراك التعادل لإستوديانتيس (ق46)، قبل أن ينجح نفس اللاعب في تسجيل هدف الفوز (ق63) والإطاحة ببوكا من البطولة.
ويحتاج بوكا، وصيف بطل كأس ليبرتادوريس لهذا العام، إلى معجزة من أجل بلوغ نسخة العام القادم، حيث يتعين عليه الفوز في مباراته الأخيرة بكأس الدوري أمام جودي كروز، وانتظار خسارة كل من سان لورنزو، روساريو سنترال وإستوديانتيس نفسه في مباراتهم القادمة.

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