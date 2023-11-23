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رسميا.. قطر تعلن موعد بدء الهدنة

11/23/2023 9:21:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الهدنة بغزة ستبدأ السابعة صباح غدا الجمعة.

وقال إن الاتصالات انتهت مع جميع الأطراف والوسطاء وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم.

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