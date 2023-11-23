رسميا.. قطر تعلن موعد بدء الهدنة
التاريخ
11/23/2023 9:21:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الهدنة بغزة ستبدأ السابعة صباح غدا الجمعة.
وقال إن الاتصالات انتهت مع جميع الأطراف والوسطاء وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم.
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