تداعيات الحرب الإسرائيلية الفلسطينية تمتدّ إلى عالم الفنّ

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Die Kunstwelt im Bann des israelisch-palästinensischen KriegsEnglish (en) Israeli-Palestinian war spills into the art world (الأصلي)

بعد وقت قصير من إعلان متحف كونستاله، أحد أقدم متاحف الفن المعاصر في البلاد، أن محمد المسيبلي البالغ من العمر 33 عامًا سيتولى منصب مدير المتحف في شهر مارس المقبل، انتقدت إحدى الصحف المحلية القرار. وتساءلت عما إذا كان قيام المسيبلي، وهو أحد منسّقي المتحف وله أصول يمنية ومولود في جنيف، بتوقيع رسالتين مفتوحتين تعبّران عن تعاطفه مع الفلسطينيين، يمثل مشكلة.

وتتهم إحدى الرسائل، التي وقعها أكثر من 4 آلاف فنان وفنانة حول العالم، بما في ذلك الممثلة تيلدا سوينتون والمخرج مايك لي، الحكومات "بالمساعدة والتحريض" على جرائم الحرب في غزة. كما تحثّ على وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بالإضافة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

أما الرسالة الأخرى، التي نشرتها مجلة "آرت فوروم "(ArtForum) المؤثرة، والتي حملت 8 آلاف توقيع، فتطالب المؤسسات الثقافية بالخروج عن صمتها بشأن الحرب والتعبير عن دعم "تحرير فلسطين".

ولم تذكر الرسالتان الهجمات الإرهابية التي شنها مسلحون فلسطينيون في 7 أكتوبر، والتي أودت بحياة حوالي 1200 شخص. بينما تمت مراجعة رسالة "آرت فوروم " لاحقًا لتشمل هذه النقطة.

الممثلة تيلدا سوينتون واحدة من بين الفنانات و الفنانين البارزين الذين وقعوا على رسالة مفتوحة في المملكة المتحدة من أجل فلسطين ولمطالبة بوضع حد "للوحشية غير المسبوقة التي تُلحق بغزة". Invision

وفي بازل، وصف جويل تورينغ، عضو برلمان الكانتون عن حزب الشعب اليميني، المسيبلي بأنه "كاره لإسرائيل" على موقع إكس (X). وطالب الحكومة المحلية بسحب التمويل من متحف كونستاله إذا لم يلغ المتحف تعيينه.

ويسلّط هذا الجدل الذي اندلع الأسبوع الماضي الضوء على الانقسامات داخل عالم الفن بشأن الحرب المستمرة. فبينما يعرب بعض الفنانين والفنانات والمؤسسات عن دعمهم للفلسطينيين والفلسطينيات الذين يتعرّضون للهجمات الإسرائيلية، يدعم آخرون حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

الخوف من التحدث علناً

تكشف الرسائل المفتوحة التي وقّعها فنانات وفنانون سويسريون عن طبيعة هذه التوترات. إحدى الرسائل، والتي أطلقها مبدعون ناطقون بالفرنسية، تعرب عن الحزن واليأس إزاء الخسائر في الأرواح الناجمة عن هجمات 7 أكتوبر ، لكنها تقول إن فظاعة تلك الهجمات "لا تبرّر بأي شكل من الأشكال هذه المذبحة الجديدة"، الناجمة عن القصف الإسرائيلي على غزة. وحتى اليوم أودى هذا القصف بحياة أكثر من 14 ألف شخص في غزة، وفق ما أفادت السلطات في القطاع.

ودعت الرسالة إلى وقف فوري لإطلاق النار، مطالبةً الحكومة في برن بـ"إنهاء كل تعاون عسكري مع دولة إسرائيل والدفاع عن تنفيذ اتفاقيات جنيف" في الشرق الأوسط. وقد دعت الحكومة السويسرية بالفعل مرارا وتكرارا "جميع الأطراف إلى الامتثال" للقانون الإنساني الدولي منذ بدء الحرب.

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