تداعيات الحرب الإسرائيلية الفلسطينية تمتدّ إلى عالم الفنّ

(MENAFN
- Swissinfo)
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Die Kunstwelt im Bann des israelisch-palästinensischen Kriegs
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Israeli-Palestinian war spills into the art world (الأصلي)
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بعد وقت قصير من إعلان متحف كونستاله، أحد أقدم متاحف الفن المعاصر في البلاد، أن محمد المسيبلي البالغ من العمر 33 عامًا سيتولى منصب مدير المتحف في شهر مارس المقبل، انتقدت إحدى الصحف المحلية القرار. وتساءلت عما إذا كان قيام المسيبلي، وهو أحد منسّقي المتحف وله أصول يمنية ومولود في جنيف، بتوقيع رسالتين مفتوحتين تعبّران عن تعاطفه مع الفلسطينيين، يمثل مشكلة.
وتتهم إحدى الرسائل، التي وقعها أكثر من 4 آلاف فنان وفنانة حول العالم، بما في ذلك الممثلة تيلدا سوينتون والمخرج مايك لي، الحكومات "بالمساعدة والتحريض" على جرائم الحرب في غزة. كما تحثّ على وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بالإضافة إلى وقف فوري لإطلاق النار.
أما الرسالة الأخرى، التي نشرتها مجلة "آرت فوروم "(ArtForum) المؤثرة، والتي حملت 8 آلاف توقيع، فتطالب المؤسسات الثقافية بالخروج عن صمتها بشأن الحرب والتعبير عن دعم "تحرير فلسطين".
ولم تذكر الرسالتان الهجمات الإرهابية التي شنها مسلحون فلسطينيون في 7 أكتوبر، والتي أودت بحياة حوالي 1200 شخص. بينما تمت مراجعة رسالة "آرت فوروم " لاحقًا لتشمل هذه النقطة.
الممثلة تيلدا سوينتون واحدة من بين الفنانات و الفنانين البارزين الذين وقعوا على رسالة مفتوحة في المملكة المتحدة من أجل فلسطين ولمطالبة بوضع حد "للوحشية غير المسبوقة التي تُلحق بغزة". Invision
وفي بازل، وصف جويل تورينغ، عضو برلمان الكانتون عن حزب الشعب اليميني، المسيبلي بأنه "كاره لإسرائيل" على موقع إكس (X). وطالب الحكومة المحلية بسحب التمويل من متحف كونستاله إذا لم يلغ المتحف تعيينه.
ويسلّط هذا الجدل الذي اندلع الأسبوع الماضي الضوء على الانقسامات داخل عالم الفن بشأن الحرب المستمرة. فبينما يعرب بعض الفنانين والفنانات والمؤسسات عن دعمهم للفلسطينيين والفلسطينيات الذين يتعرّضون للهجمات الإسرائيلية، يدعم آخرون حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
الخوف من التحدث علناً
تكشف الرسائل المفتوحة التي وقّعها فنانات وفنانون سويسريون عن طبيعة هذه التوترات. إحدى الرسائل، والتي أطلقها مبدعون ناطقون بالفرنسية، تعرب عن الحزن واليأس إزاء الخسائر في الأرواح الناجمة عن هجمات 7 أكتوبر ، لكنها تقول إن فظاعة تلك الهجمات "لا تبرّر بأي شكل من الأشكال هذه المذبحة الجديدة"، الناجمة عن القصف الإسرائيلي على غزة. وحتى اليوم أودى هذا القصف بحياة أكثر من 14 ألف شخص في غزة، وفق ما أفادت السلطات في القطاع.
ودعت الرسالة إلى وقف فوري لإطلاق النار، مطالبةً الحكومة في برن بـ"إنهاء كل تعاون عسكري مع دولة إسرائيل والدفاع عن تنفيذ اتفاقيات جنيف" في الشرق الأوسط. وقد دعت الحكومة السويسرية بالفعل مرارا وتكرارا "جميع الأطراف إلى الامتثال" للقانون الإنساني الدولي منذ بدء الحرب.
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