أويو تضيف 500 بيت للعطلات للعاملين عن بعد من دبي في عام 2024

(MENAFN
- Matrix PR) أعلنت أويو، شركة تكنولوجيا الضيافة العالمية، عن خططها لإضافة 500 بيت من بيوت العطلات في دبي في عام 2024 لتلبية المتطلبات المتزايدة للعاملين عن بعد الذين يبحثون عن أماكن إقامة مرنة ومريحة أثناء العمل. وتنتشر بيوت العطلات الجديدة في عدة مواقع مهمة في جميع أنحاء دبي، تشمل وجهات تجارية مثل الخليج التجاري وقرية جميرا الدائرية وأرجان ووجهات ترفيهية مثل وسط المدينة ودبي مارينا، مما يضمن قربها من المناطق التجارية الرئيسية والمراكز الترفيهية، ويوفر مزيجاً مثالياً من العمل والاسترخاء للعاملين عن بُعد.
تتضمن خطط أويو للتوسع مجموعة متنوعة من بيوت العطلات في دبي، والتي تشمل شققاً فاخرة في وسط مدينة دبي مطلة على برج خليفة، وبيوتاً للعطلات تطل على القناة في قلب الخليج التجاري وفي ودبي مارينا. حيث سيتم تجهيز معظم بيوت العطلات بمرافق مثل غرفة نوم مجهزة بالكامل ومنطقة معيشة ومطبخ مجهز بالكامل بجميع الأجهزة وشاشة كبيرة وإنترنت عالي السرعة إلى جانب موقف للسيارات.
تشتهر دبي بتطلعها نحو المستقبل وبأجوائها متعددة الثقافات وبنيتها التحتية المبتكرة، وهي اليوم نقطة جذب للعاملين عن بعد الذين يبحثون عن تحقيق توازن بين العمل والترفيه. كما تأتي مبادرة بيوت العطلات من أويو أيضاً في إطار تركيزها على الترويج لبرنامج العاملين عن بعد الذي أطلقته الحكومة لجذب المسافرين الأجانب الذين يبحثون عن إقامة طويلة في دبي. حيث أطلقت الحكومة تأشيرة العمل عن بعد في عام 2021 والتي تتيح للموظفين الإقامة في دولة الإمارات أثناء عملهم في شركات مقرها في بلدان أخرى.
تمتلك أويو شبكة كبيرة من بيوت العطلات في جميع أنحاء دبي، وشبكة واسعة من الإقامات المنزلية في أوروبا والتي زودت الشركة برؤى لفهم متطلبات الضيوف وتعزيز تجربة الضيوف ومالكي العقارات على حد سواء. كما تضمن أويو مستوى ثابتاً من الجودة في جميع بيوت العطلات لضمان حصول المسافرين على مستوى معين من الراحة والميزات والذي قد يؤدي إلى الحصول على تقييمات إيجابية وتكرار الحجوزات، مما ينعكس بالفائدة على كل من مالكي العقارات وصناعة السياحة في دبي.
وفي تعليقه على خطة التوسع، قال السيد كاران أشوك، رئيس شركة أويو الإمارات العربية المتحدة: "يمثل العمال عن بعد شريحة واسعة من المسافرين المعاصرين الذين يبحثون عن مكان للإقامة وأيضاً عن بيئة ملهمة ومريحة ومنتجة. يسعدنا أن نعلن عن خططنا الطموحة لتوسيع عروض بيوت العطلات في دبي، مما يوفر للعاملين أماكن مريحة ومجهزة تجهيزاً جيداً تلبي نمط حياتهم وتفضيلات عملهم".
وفي سياق تعليقه على الشراكة التي تجمعه مع أويو، قال السيد أنوبهاف أغاروال، مالك أحد العقارات التي تديرها أويو في الحديقة الأولمبية 4، في مدينة دبي الرياضية: "تعود شراكتي مع أويو إلى العام 2022 وقد كانت شراكتي معها مثمرة للغاية، فهي توفر ميزة كبيرة على الإيجارات التقليدية طويلة الأجل حيث تكون العائدات محدودة. كما تضمن أويو أيضاً صيانة أفضل للعقار من خلال فريق عمليات ماهر مما يشكل ميزة إضافية".
عززت أويو منصتها التكنولوجية الفريدة ثنائية الجانب التي تركز على تلبية متطلبات الفنادق والضيوف بشكل شامل. كما تساعد منتجاتها التكنولوجية الحديثة، مثل Co – OYO، الفنادق على تصميم وإدارة عروضها الترويجية الخاصة لزيادة الحجوزات ومضاعفة الإيرادات. كما توفر للفنادق الشريكة البيانات اللازمة لتعزيز قدرتها على المنافسة في منطقة جغرافية معينة لدعم تحقيق المزيد من الإيرادات.
يمكن للفنادق الجديدة الوصول إلى قاعدة عملاء أويو الكبيرة من خلال تطبيقها وموقعها الإلكتروني، والذي شهد أكثر من 100 مليون عملية تنزيل على مستوى العالم. كما زادت أويو مؤخراً من اهتمامها بتوفير المزيد من المزايا لتامين راحة الضيوف مثل "الدفع في الفندق"، والتي توفر المرونة في الدفع بمجرد تسجيل وصول الضيف إلى مكان إقامته.
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