"مدل بيست" تطلق فعالية "تحلية" في تجربة غير مسبوقة تحول أحد أبرز معالم جدة إلى ساحة موسيقية

(MENAFN
- JUMMAR PR) أعلنت مدل بيست، الشركة السعودية الرائدة في مجال الترفيه الموسيقي، عن تدشين فعالية "تحلية" التي تحول خلالها أحد أبرز معالم مدينة جدة، وهي محطة تحلية المياه، إلى ساحة نابضة بالعروض الموسيقية المثيرة، في تجربة غير مسبوقة في اختيار مواقع وساحات العروض الموسيقية.
ستُقام فعالية "تحلية" مساء الجمعة 24 نوفمبر من الساعة 8 مساءً حتى 2 صباحًا، لتضيف بعداً موسيقياً وترفيهياً لمكانة المَعْلَم الشهير في مدينة جدة، حيث يعايش عشاق الموسيقى تجربةً فريدةً من نوعها في طبيعة الأماكن والمسارح التي تقام عليها العروض الموسيقية، وستقام الفعالية كل أسبوعين حتى 29 ديسمبر المقبل.
وستوفر التجربة لمحبي الموسيقى أجواءً غير تقليدية بمحطة تحلية المياه، مع أفضل الإيقاعات والعروض الموسيقية من منسقي أغان عالميين وإقليميين ومحليين، ضمن قائمة منتقاة تشمل تيستو وكلابتون وسباستيان انجروسو و39 كنجدوم وذا انجنيرز وبينك باني.
يأتي إطلاق فعالية "تحلية" بعد النجاح المبهر للفعاليات المبتكرة التي دشنتها مدل بيست مؤخراً في كل من الرياض وجدة والعُلا، وذلك ضمن جهودها الريادية في صناعة شكل جديد للساحات الموسيقية بالمملكة، وفي إطار استراتيجية تستهدف خلق مفاهيم جديدة للساحات والمراكز الموسيقية، بدءاً من الحفلات البسيطة وصولاً إلى الفعاليات الموسيقية العالمية، وبما يعزز مقومات الاقتصاد الإبداعي القائم على الترفيه الموسيقي في المملكة.
ويمكن لمحبي العروض الموسيقية الحصول على تذاكر "تحلية" عبر موقع مدل بيست، من فئة "الدخول العام" بسعر 249 ريالاً سعودياً، أو من فئة "في آي بي" بسعر 899 ريالاً سعودياً، كما يطرح الموقع باقات تتيح حضور فعاليتي "تحلية" و"موجة" التي تُقام على شاطئ البحر في منطقة "جدة ويفز".
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